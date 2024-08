Grupo Caju Pra Baixo agitou o público no Paggodin do Léo Santana e surpreendeu com gravação ao vivo Com ingressos esgotados e presença da família, o cantor Léo Santana estreou com pé direito a sua turnê do PaGGodin, que vai rodar o... Cartão de Visita|Do R7 19/08/2024 - 21h43 (Atualizado em 19/08/2024 - 21h43 ) ‌



Com ingressos esgotados e presença da família, o cantor Léo Santana estreou com pé direito a sua turnê do PaGGodin, que vai rodar o país até fevereiro de 2025. O artista baiano agitou o fim de semana carioca levando o clima do samba e pagode ao RioCentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O show que durou mais de cinco horas contou com grandes hits de sua carreira regravados em uma nova roupagem, além de grandes convidados como Thiaguinho, Ferrugem, Os Garotin e o Grupo Caju Pra Baixo, que surpreendeu o público ao gravar música inédita ao vivo com o GG.

A canção até então intitulada como “Dogão Completo”, ainda não tem uma previsão de lançamento nas plataformas digitais, mas já chega com grande promessa de hit. “Estou feliz com a participação do Caju Pra Baixo, que é uma nova geração do pagode”, afirmou Léo Santana.

Somando mais de 2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming e cerca de seis milhões de visualizações no volume 1 de seu recém lançado audiovisual “10 Anos do Caju”, O grupo Caju Pra Baixo, é formado pelos vocalistas João Pedro e Maguzinho, que também acompanham no banjo e reco-reco, respectivamente. Além de Urich Jonathan (tantan), Bruno Costa (surdo e voz) e Bidell (cavaco).