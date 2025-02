Grupo Caju Pra Baixo revela segundo bloco de vídeos do audiovisual “Feijoada do Caju Pra Baixo” Com destaque para a parceria com Bruno Diegues, o grupo elege as faixas “Até Encontrar / O Amor é Fato” e “Cantinho em Realengo” como... Cartão de Visita|Do R7 14/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com destaque para a parceria com Bruno Diegues, o grupo elege as faixas “Até Encontrar / O Amor é Fato” e “Cantinho em Realengo” como grandes promessas de sucesso para embalar o carnaval

Conhecidos por seu lado extrovertido e pela frequente interação com o público, os amigos João Pedro, Maguzinho, Urich Jonathan, Bruno Costa e Bidell continuam a jornada de seu aclamado audiovisual “Feijoada do Caju Pra Baixo”, divulgando mais um bloco de vídeos nesta semana. O volume 2 do projeto chega nas plataformas digitais anunciado pela faixa “Até Encontrar / O Amor é Fato”, com participação especial de Bruno Diegues, que será lançada às 12h desta sexta-feira, 14. Mais tarde, às 18h, o bloco inteiro estará disponível trazendo outras cinco canções: “Venta Aí, Derruba Aqui”, “Não Dá / Quero Ter Você / Já Faz Tempo”, “Cantinho em Realengo”, “Brinquei Com a Sorte” e “Incomoda”.

“Esse é um projeto muito importante pra gente, e dá sequência ao nosso compromisso de sempre entregarmos novidades para nosso público. Então podem esperar muito pagode, na levada que o Caju sempre faz. Aquele balanço, com aqueles pagodes pra você mandar para o (a) ex, mas também para o casal apaixonado. O bloco está muito eclético, mesclamos bastante. Além da faixa foco, que traz uma pegada mais romântica, tem também outra na mesma vibe chamada ‘Venta Aí Derruba Aqui’, que está linda demais! ‘Incomoda’ também vai, com certeza, cair na boca da galera”, adianta João Pedro, que divide o vocal com Maguzinho.

Gravado no final de 2024, na paradisíaca Ilha Itanhangá, o audiovisual “Feijoada do Caju Pra Baixo” vem como uma grande apossa do grupo, que acreditam nele como uma nova virada de chave na carreira dos artistas, que começaram a carreira em Marechal Hermes. “Estamos com uma expectativa crescente, de que esse volume faça o caju chegar em outros lugares. É um bloco que está muito especial! Temo a participação do Bruno Diegues, que foi uma realização pra mim, pois o Jeito Moleque fez parte da minha infância e marcou muito!”, acrescentou.

‌



Bruno Diegues canta junto com o grupo o pout pourri “Até Encontrar / O Amor é Fato”, faixa principal que conta sobre uma pessoa que sonha em ter mais uma chance de encontrar seu grande amor para viver só mais uma noite juntos, deixando o coração mandar e se amando pra valer. Outra grande promessa de sucesso do volume dois da “Feijoada do Caju Pra Baixo”, é a canção “Cantinho em Realengo”, composição de Joao Pedro em parceria com Wesley Dias e Gabrielzinho, que explora bastante alguns elementos musicais como a guitarra, acrescentando à música uma sonoridade que passeia pelo pagode, eletrônico e trap.

“Essa é uma música que a gente gosta muito, porque tem uma levada bem diferenciada lembrando a regravação de ‘Amor de Fim de Noite’ e ‘Morena da Cor do Pecado’, que é a 01 do nosso Spotify. Ela fala sobre uma pessoa que está ali, só esperando o seu amor aceitar o convite pra namorar, só que com muita maturidade e ansiedade, a ponto de já procurar um lar para os dois. O Caju se identifica e gosta muito de Realengo, um Bairro que nos abraçou e que temos muito carinho por lá”, explica João.

O bloco 2 do audiovisual “Feijoada do Caju Pra Baixo” chega como mais um lançamento da ADPAR Produções, e de acordo com o grupo será uma boa pedida para embalar o carnaval. “Acho que vamos tocar bastante nas resenhas e saída dos blocos por aí”, prevê.