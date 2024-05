Grupo Envolvência anuncia turnê internacional

Alto contraste

Shows vão acontecer em Setembro nos EUA

Nesta segunda-feira (29), o Grupo Envolvência, conhecido por músicas como “Quando a Cachaça Não Mata Humilha” e “Eu Amo Pagode”, anunciou mais uma turnê internacional. Os shows acontecerão nas cidades de: Miami (Flórida), Filadélfia (Pensilvânia), Newark (Nova Jersey), Orlando (Flórida) , Charlotte (Carolina do Norte) e Boston (Massachusetts), entre os dias 13 a 22 de Setembro.

“Estamos muito gratos por mais essa oportunidade. Essa fase que estamos vivendo está sendo muito importante para nós. Felizes pelo sucesso que estamos conquistando e que alcançou muitos fãs fora do Brasil.”, comemora Marquinho, um dos vocalistas do Envolvência.

Com uma batucada diferente e canções animadas, o Envolvência nasceu em Três Corações (Minas Gerais). Formado por oito integrantes: Marquinhos, Wender, Chocolate, Liniker, Santiago, Fabinho, Mumuh e Vitinho, o grupo que foi inspirado no Turma do Pagode, teve seu início em 2017, onde os amigos decidiram investir profissionalmente na carreira.

O Envolvência é conhecido como “os meninos dos milhões” por somar muitas visualizações, ouvintes e seguidores.

Para saber mais, acesse: @grupoenvolvencia