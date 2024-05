Grupo Envolvência ganha medalha de reconhecimento na Câmara Municipal de São Paulo

Cartão de Visita |Do R7

Os "meninos dos milhões" foram premiados em sessão solene da Força Jovem Militar

Na última sexta-feira (17), o Grupo Envolvência foi premiado em uma sessão solene da Força Jovem Militar, na Câmara Municipal de São Paulo, recebendo medalhas de honra nas categorias “Criatividade” e “Música”. A cerimônia idealizada pelo presidente Jefferson Marinho, que reuniu diversas autoridades e membros da comunidade, celebrou o talento e a dedicação dos jovens que se destacaram em diversas áreas culturais e artísticas.

O Grupo Envolvência, conhecido como “os meninos dos milhões”, foi homenageado pela sua capacidade de integrar diferentes formas de comunicação de maneira única e cativante. O grupo impressionou pelo uso de recursos e pela originalidade em suas apresentações, demonstrando uma abordagem inovadora e envolvente que cativou o público das redes sociais.

O Envolvência destacou-se também pelo talento musical e pela habilidade de criar composições que ressoam profundamente com o público. Suas performances, marcadas por uma combinação de técnica e emoção, evidenciam o profundo comprometimento dos integrantes com a arte musical.

A premiação na Câmara Municipal de São Paulo reflete o reconhecimento do esforço contínuo em promover a cultura e a arte entre os jovens, incentivando-os a explorar suas habilidades criativas e musicais. Esse reconhecimento não só destaca o talento dos jovens artistas, mas também reforça a importância do apoio institucional e comunitário no desenvolvimento das artes e da cultura.

“A celebração foi um momento de orgulho para todos nós do Grupo Envolvência! Demonstrou como a dedicação e a paixão podem levar a conquistas significativas e impactar positivamente nossos fãs e amigos. O Grupo Envolvência, ao ser premiado nas categorias “Criatividade” e “Música”, reafirma seu papel como um dos principais expoentes da juventude artística de São Paulo. Muito obrigado pelo convite, Jefferson Marinho.”, comemora Marquinho Envolvência, um dos vocalistas do grupo.

Com uma batucada diferente e canções animadas, o Envolvência nasceu em Três Corações (Minas Gerais). Formado por oito integrantes: Marquinhos, Wender, Chocolate, Liniker, Santiago, Fabinho, Mumuh e Vitinho, o grupo que foi inspirado no Turma do Pagode, teve seu início em 2017, onde os amigos decidiram investir profissionalmente na carreira.

O Envolvência é conhecido como “os meninos dos milhões” por somar muitas visualizações, ouvintes e seguidores.

Para saber mais, acesse: @grupoenvolvencia