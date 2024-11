Grupo Envolvência grava novo audiovisual com casa cheia e participações especiais em Mauá Evento contou com mais de 2800 fãs presentes, marcando uma nova fase na carreira dos “meninos dos milhões” Cartão de Visita|Do R7 08/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h28 ) twitter

Na noite de ontem (07), o grupo Envolvência encantou o público com a gravação de seu novo DVD, intitulado “Metamorfose”, no Estação 80, em Mauá. Com mais de 2800 fãs presentes, o evento contou com uma energia única e momentos inesquecíveis. O grupo apresentou músicas inéditas, regravações de sucessos autorais e clássicos que marcaram o pagode, proporcionando uma experiência emocionante para os fãs.

Para tornar a noite ainda mais especial, o show contou com participações de grandes nomes da música, como Ferrugem, Ana Clara, Vitor Limma, Kamisa 10 e Gaab, que abrilhantaram o palco ao lado do Envolvência, tornando o evento um marco na carreira do grupo. O sucesso foi absoluto, e o público vibrou a cada momento, mostrando que a Envolvência é um dos grandes nomes do pagode atual.

“Foi uma noite inesquecível! Sentir a energia dessa galera, cantando com a gente cada música, foi emocionante. Esse DVD é um presente para os nossos fãs e marca um novo capítulo na nossa história, de amadurecimento. Ter ao nosso lado grandes amigos da música só tornou tudo ainda mais especial. São Paulo mostrou que o pagode vive e pulsa forte!”, comemorou Marquinho, um dos vocalistas do Envolvência.

Sobre o Envolvência

Com uma trajetória marcada por carisma e talento, o Envolvência é um dos grandes nomes emergentes do pagode brasileiro. Ao longo dos últimos anos, o grupo vem acumulando conquistas, com milhões de plays em plataformas digitais e forte presença nas redes sociais, com mais de 1 milhão e 200 mil seguidores no Instagram e uma base de fãs engajada no YouTube e Spotify. Seus shows são conhecidos pela energia e interação com o público, consolidando-os como um dos grupos que renovam o pagode, sem perder a conexão com as raízes do gênero.

O DVD Metamorfose promete ser um marco nessa jornada, trazendo uma nova estética e sonoridade, mas mantendo a alegria e o romantismo que fizeram do Envolvência um sucesso. Com grandes parcerias e músicas inéditas, o grupo está pronto para dar continuidade a essa trajetória, com maturidade e originalidade.

Para saber mais acesse: @grupoenvolvencia