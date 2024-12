Grupo Menos é Mais recebe título de “Cidadão Honorário” em Brasília Câmara Legislativa vira roda de pagode após cerimônia de solenidade, que aconteceu nesta quarta, 04 Cartão de Visita|Do R7 06/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h48 ) twitter

Câmara Legislativa vira roda de pagode após cerimônia de solenidade, que aconteceu nesta quarta, 04

Nesta quarta, 04, os integrantes do Menos é Mais Duzão, Goes, Paulinho e Ramon, receberam, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, títulos de Cidadão Honorário e Benemérito de Brasília. A cerimônia, eternizada nas redes sociais do Grupo, contou com a presença de autoridades do estado, da imprensa e diversos amigos do quarteto.

“Nos falavam que era impossível um grupo de pagode de Brasília existir e despontar no cenário nacional, [mas hoje] eu digo e repito para todas essas as pessoas: o Menos é Mais não existiria se não fosse em Brasília; [o Grupo] não teria essa força que tem hoje se não fosse o povo de Brasília apoiando desde o início. E eu quero fazer a promessa de que a gente vai levar Brasilia para todo lugar que a gente for enquanto o Menos é Mais existir. E eu quero agradecer muito, de verdade, a todo mundo que está presente aqui. Valeu demais”, compartilhou em um discurso emocionante Goes.

“A gente se emociona, ta?”, começou Ramon”. “[A carreira como grupo de pagode] em Brasília é muito difícil. E hoje estar aqui, recebendo essa honraria, estar sentado nessa cadeira aqui, pra gente não tem preço. A gente tem que lutar bastante para ter o mínimo de reconhecimento. A gente trabalhou e trabalhou sem passar por cima de ninguém, sem atravessar o caminho de ninguém, com muita humildade, muito amor no coração. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todo mundo”, finalizou seu discurso de agradecimento.

‌



Depois dos discursos, o Grupo ainda fez uma uma roda de pagode, na qual cantou seus principais sucessos, como “Coração Partido”, primeiro hit da história do pagode a chegar ao topo das mais ouvidas do Spotify Brasil.

O título de Cidadão Honorário é concedido a pessoas que tenham prestado serviços relevantes e se destacado por sua atuação exemplar na vida pública. Criado em Brasília, o Menos é Mais desestigmatiza a ideia de que um grupo de pagode jamais poderia ser formado na Capital Federal e, caso fosse, não obteria êxito. O mini documentário intitulado “A Origem da Nossa Batucada” conta a história individual de cada membro do grupo, e mostra que o pagode sempre esteve em seu DNA brasiliense.

‌



A partir da próxima semana, o grupo irá distribuir as 2127 jantinhas que foram fruto de de uma ação social do “Churrasquinho”, na qual, durante uma semana em quiosques selecionados, as pessoas podiam comprar um churrasquinho, ganhar um pão de alho e garantir a reversão em uma jantinha a ser entregue à pessoas em situações de vulnerabilidade.

Além disso, o Grupo começa a planejar as novidades de 2025. Com a primeira parte “Churrasquinho 3” disponibilizada, Duzão, Goes, Paulinho e Ramon estão prestes a registrar a parte 2 do audiovisual.