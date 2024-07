Grupo Revelação lança EP “Revela Samba Beach 2 - Lado B (Vol. 3)” O projeto musical já disponível em todas as plataformas e conta com participações de Xande de Pilares e Samba Pra Geral

‌





Nesta sexta-feira, 12 de julho, o Grupo Revelação lançou o EP “Revela Samba Beach 2 - Labo B (Vol.3)”, que conta com as participações de Xande de Pilares e do grupo Samba Pra Geral. O álbum marca a continuação do "Revela Samba Beach" lançado em 2021 e já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Ouça "Revela Samba Beach 2 - Lado B (Vol.3)

O projeto musical é composto por 7 faixas: "Amor para Eternidade", "Preciso de Carinho" (feat. Samba Pra Geral), "Do Jeito Que Você Já Sabe", "Donos Desse Amor", "Tudo É Triste Sem Você", "Vai Buscar Sua Felicidade" e "Amor De Se Invejar" (feat. Xande de Pilares).

"Depois de tantos anos, ter essas músicas que nem foram trabalhadas em rádio, mas pedidas e cantadas nos shows como se fossem músicas de trabalho, é algo que realmente precisava de um registro fonográfico. E esse novo trabalho do Revelação é isso", comenta Mauro Jr.

"Donos Desse Amor" é a faixa-foco do EP, a canção narra a história de um amor que floresce aos poucos, mas que se torna inabalável. Com uma sonoridade dançante, a música é um verdadeiro hino para se cantar nas rodas de samba.

"A gente se amarra nessa música. 'Donos Desse Amor' é uma música do Mamute e tem a pegada do Revelação", compartilha Rogerinho.

Esse projeto ainda conta com uma continuação, o volume 4, com o lançamento previsto para os próximos dias o EP marca o encerramento de um ciclo e abre espaço às comemorações dos 30 anos de estrada do grupo.

"O lado B do Revelação sempre me impactou muito. E poder gravar esse projeto pra mim hoje, estando aqui nos vocais do grupo é algo incrível", comenta Jhonatan Alexandre (Mamute).

Sobre Grupo Revelação: O Grupo Revelação iniciou sua carreira no ano de 1994, no subúrbio do Rio de Janeiro. Em 1997, o produtor musical Bira Haway apreciou as rodas de samba do grupo e decidiu lançar o Revelação no mercado fonográfico. Em 1999, lançam seus primeiros trabalhos e em 2001 lançam o histórico álbum "Ao Vivo No Olimpo". Este CD ficou marcado pelo belíssimo repertório de releitura de clássicos do samba e algumas obras inéditas, chegando a marca de mais de 800 mil cópias de CDs vendidos, colocando o grupo entre os grandes artistas nacionais.

Após a saída de Xande De Pilares, o Revelação apresentou no vocal o cantor David e lançou os álbuns "O Bom Samba Continua - Ao Vivo" e "O Bom Samba Continua - Ao Vivo, Vol. 2", projetos também produzidos por Bira Haway.

Atualmente o Revelação tem no vocal o cantor Jhonatan Alexandre, o ""Mamute"" que também é sobrinho de Xande de Pilares e primeiro vocalista do grupo, assim o Revelação volta a ter um cavaquinista no vocal principal e começa uma nova jornada."