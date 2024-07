Grupo Revelação lança nova versão do sucesso “Ô Queiroz” Comemorando 30 anos de carreira, versão atualizada do clássico de 2012, já está disponível nas plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 30/07/2024 - 23h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 23h23 ) ‌



Comemorando 30 anos de carreira, versão atualizada do clássico de 2012, já está disponível nas plataformas digitais

O Grupo Revelação acaba de lançar uma nova versão de seu clássico sucesso “Ô Queiroz” nas plataformas digitais, e a faixa já está conquistando o público. Originalmente gravada em 2012, a canção agora surge com uma roupagem mais moderna e atualizada, que tem encantado tanto os fãs de longa data quanto os novos ouvintes. Ouça aqui!

Formado atualmente por Artur Luís (reco-reco), Jhonatan Alexandre (cavaco), Beto Lima (violão), Mauro Junior (banjo), Rogerinho (tan-tan) e Sergio Rufino (pandeiro), o Grupo Revelação é um dos nomes mais queridos do samba brasileiro. Conhecidos por sucessos como “Tá Escrito”, “Sina” e “Deixa Acontecer”, entre muitos outros hits, os integrantes do grupo continuam a inovar e a surpreender o público.

Este lançamento especial faz parte das comemorações pelos 30 anos de carreira do grupo. Para marcar essa data tão significativa, o Revelação está preparando um trabalho especial que promete resgatar momentos históricos e apresentar novidades aos fãs.

Recentemente, o Grupo Revelação foi agraciado com o prêmio de Melhor Grupo de Samba no 31º Prêmio da Música Brasileira, consolidando ainda mais sua posição como referência no gênero. Este reconhecimento é fruto de uma trajetória marcada pela dedicação, talento e amor pelo samba.

Com mais de 5,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o Grupo Revelação não apenas mantém sua relevância na cena musical, mas também continua a expandir sua base de fãs. A nova versão de “Ô Queiroz” é um exemplo claro de como o grupo consegue se reinventar e manter sua música sempre atual e vibrante.

A expectativa é que, com esse novo trabalho e as celebrações dos 30 anos de carreira, o Grupo Revelação continue a inspirar e emocionar o público, reforçando seu legado no samba e na música brasileira.