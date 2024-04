Grupo Vou Zuar lança “Só É Feliz Quem Tem” com clipe dos bastidores de sua turnê na Europa Canção que fala sobre o verdadeiro sentido da amizade, será lançada na quinta-feira, 04, e traz imagens da passagem do grupo por locais...

Canção que fala sobre o verdadeiro sentido da amizade, será lançada na quinta-feira, 04, e traz imagens da passagem do grupo por locais como Portugal e Holanda

O ano de 2023 foi, sem dúvida, um dos mais importantes da carreira do Vou Zuar. Um dos principais grupos de pagode da atualidade, eles levaram o seu Salseiro para diversos festivais no Brasil e até em uma turnê pela Europa, cujo os bastidores serão revelados para o público na agora, na próxima quinta-feira, 04 de abril, com o clipe da música “Só É Feliz Quem Tem”.

Com cenários encantadores que passam por Portugal e Holanda, o vídeo exalta a amizade entre os niteroienses Carlos Viera, Thiago Paiva, Bruno Paiva, Brenno Souza e Vitor Naegele, que se tonaram amigos para ‘Zuar’ e lutar também, como destaca a letra da canção que estará disponível também nas plataformas de áudio, um pouquinho antes, no dia anterior. “A música ‘Só É Feliz Quem Tem’, fala sobre amizade verdadeira e sobre lutar pelos seus sonhos. Conseguir fazer a nossa primeira turnê internacional foi a realização de algo que por muito tempo sonhamos juntos, e por isso achamos que a mensagem da música iria combinar com tudo que vivemos nessa viagem. O resultado ficou muito além do que imaginávamos. Nós do grupo e até a nossa equipe, nos emocionamos bastante na primeira vez que assistimos, e acredito que esse sentimento vai se estender ao nosso público também!”, conta Brenno.

A música, composta Miguel BD, é mais um projeto da VZ Produções em parceria com a GH Music Produtora, e chega com grande aposta de sucesso do pagode em 2024. A curiosidade, é que o clipe, gravado de forma bem simples, apenas com o Firuli que acompanhou o grupo durante toda a turnê, registrando cada momento, sua edição feita pelos próprios integrantes do quinteto, ou, mais precisamente, por Bruno Paiva, que conseguiu extrair o melhor resultado possível. “Essa música que tem uma mensagem linda, além de carregar uma energia única. Por isso, achamos que muitas pessoas podem se identificar. Essa é para ouvir e lembrar daquele amigo que sempre esteve com você, pra tudo e a qualquer momento. Estamos com bastantes expectativas!”, conclui Brenno.