Gu Andersen lança mensagem de paz e harmonia com "As Minhas Armas São Flores" A faixa título de seu novo álbum chega em 13 de setembro e conta com uma mensagem poderosa além da produção de Bruno Dupre Cartão de Visita|Do R7 09/09/2024 - 16h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A faixa título de seu novo álbum chega em 13 de setembro e conta com uma mensagem poderosa além da produção de Bruno Dupre

O cantor e compositor Gu Andersen lança no dia 13 de setembro o single "As Minhas Armas São Flores". A música, que também dá nome ao primeiro álbum solo do artista, apresenta uma mensagem poderosa de paz e empatia, utilizando as flores como metáfora para uma resistência pacífica. Andersen, ao lado do produtor Bruno Dupre, conhecido por trabalhar com grandes artistas como Rael, Maneva e PH Moraes, traz uma melodia suave e um refrão marcante que convidam à reflexão sobre a força das pequenas ações de bondade em um mundo que precisa urgentemente de mais amor e compreensão.

Em suas palavras, Gu Andersen revela: "Essa música é muito especial pra mim. É uma canção que me traduz muito como artista no sentido do que eu quero dizer ao mundo. Ela também leva o nome do meu álbum. Tem um nome forte e marcante. As pessoas mais próximas a mim, que já a escutaram, costumam comentar que se sentiram impactadas e reflexivas diante do tema que ela trata. Imaginem se todas as armas fossem flores? E se a única forma de agir e pensar no mundo fosse altruísta, com gentileza, empatia, respeito e amor?".

Produção e colaboração

‌



Além da faixa, Dupre também é responsável pelos arranjos do álbum completo, que possui 10 faixas, incluindo o single "As Minhas Armas São Flores". O produtor traz sua vasta experiência para o projeto, acrescentando elementos que mesclam Reggae, MPB e Pop, resultando em uma sonoridade única e envolvente. Além disso, o álbum reflete a filosofia do Reggae, com mensagens positivas e uma conexão profunda com a natureza e o silêncio interior. Os arranjos de harmonia da canção, foram inspirados na música “Wasting Love” de Iron Maiden.

Lyric video e narrativa visual

‌



O lyric video de "As Minhas Armas São Flores" será lançado simultaneamente no YouTube. A animação conta a história de um jovem que acredita na empatia e na gentileza como os melhores caminhos para transformar o mundo. A narrativa visual reforça a mensagem da música, propagando a ideia de que as flores podem, simbolicamente, substituir as armas, e que o amor, o respeito e a bondade são as verdadeiras forças capazes de mudar a realidade.

Detalhes sobre o álbum