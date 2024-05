Guilherme e Santiago gravam DVD no Espaço Unimed em São Paulo Novo DVD terá as participações de Jorge e Mateus , Zezé Di Camargo e Luciano, Ana Castela e Mari Fernandes

Do lançamento do primeiro álbum em 1994 até hoje, formam muitas histórias, shows, músicas, sucessos e nada melhor do que contar isso gravando um DVD em um show ao vivo em São Paulo, no Espaço Unimed, dia 22 de maio, que apresentará a trajetória brilhante de três décadas da dupla sertaneja Guilherme e Santiago, que será dirigido e produzido por Samuel Deolli.

Ao todo serão 20 músicas (10 inéditas e 10 regravações) fazendo uma viagem ao tempo desde a época que a dupla lançou ‘modão’ do sertanejo raiz, passando pelas ‘vaneiras’ até chegar ao pop romântico. Mostrando toda versatilidade que marcou a carreira desses irmãos goianos durante esses trinta anos.

Uma das tarefas mais difíceis deste momento foi à escolha do repertório, afinal com tantos sucessos, muitos hits tiveram que ficar fora desta gravação. Entre as regravações não faltarão clássicos que marcaram a história da dupla e para alegria dos fãs estará nesse registro histórico.

Com tantos anos de carreira, a dupla também tem um grande legado de amigos na música, entre eles os também goianos Jorge e Mateus e Zezé Di Camargo e Luciano que já garantiram que participarão do DVD de 30 anos. As vozes femininas da atualidade Ana Castela e Mari Fernandes também estarão presente nesse registro da brilhante carreira que Guilherme e Santiago trilharam durante todos esses anos.

SERVIÇOS: Gravação do DVD de 30 anos de carreira de Guilherme e Santiago no Espaço Unimed

Show: Gravação do DVD de 30 anos de carreira de Guilherme e Santiago no Espaço Unimed

Data: 22 de maio de 2024 (quarta-feira)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/ SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:18 anos

Ingressos: Pista Premium (1º lote): R$140,00 (inteira) e R$70,00 meia I Camarote Premium (1º lote): R$220,00 ( inteira) e R$110,00 (meia) I Camarote A: R$320,00 (inteira e individual) I Camarote B: R$280,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - 01156-000, Barra Funda - São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.