Guitarrista Sérgio Rocha presta homenagem a Celso Blues Boy em show especial no Coordenadas Bar Apresentação será no dia 24 de janeiro, às 22h Cartão de Visita|Do R7 21/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apresentação será no dia 24 de janeiro, às 22h

O lendário guitarrista Sérgio Rocha, ex-integrante do Baseado em Blues – um dos pilares do gênero musical no Brasil na década de 1990 –, prepara uma apresentação especial para celebrar a vida e obra de seu grande amigo e ídolo, Celso Blues Boy, falecido em 2012.

No dia 24 de janeiro, às 22h, o Coordenadas Bar, em Botafogo, será palco de um show inesquecível em que Sérgio Rocha interpretará os maiores sucessos de Celso, relembrando momentos marcantes da história do blues nacional. A data escolhida para a apresentação não é por acaso: no mesmo mês, o “Mago da Fender” teria completado 69 anos.

“É com grande alegria que homenageio meu amigo Celso Blues Boy. Sua música me inspirou desde o início da minha carreira e sua ausência ainda é sentida. Este show é uma forma de manter viva a sua obra e agradecer por tudo que ele fez pelo blues brasileiro”, afirma Sérgio.

‌



Sobre o Coordenadas Bar

O Coordenadas Bar ocupa um casarão histórico de dois andares na Rua da Passagem, em Botafogo, e nasceu de uma festa queridinha da turma antenada da cidade: a Coordenadas. Aberto em 2016, o espaço tem a proposta de trazer para o bar o ambiente descontraído da festa.

‌



O bar propõe o melhor do universo etílico com deliciosos petiscos, burguers e pratos asiáticos recém-incluídos no cardápio. Para acompanhar, música de qualidade. Rock, pop, soul, brasilidade e grooves é o que se ouve por lá, seja no primeiro piso, onde funciona o bar, no lounge do mezanino ou no segundo piso, onde há palco para shows e pista de dança.

No cardápio, pastel de moqueca de camarão e dadinhos de tapioca com geleia de pimenta são alguns dos destaques para quem quer petiscar. Entre os sandubas, o Black Dog traz linguiça artesanal, molho bechamel, mostarda dijon e queijo gruyére servido no brioche. Já o Indie Burguer é preparado com blend de carnes, queijo meia cura, tomate assado, alface, maionese de sriracha e cebola caramelizada no brioche.

‌



A ampla carta de bebidas inclui desde shots, caipirinhas e mojitos até rótulos variados de cervejas, espumantes e vinhos.

Programação*

Show de Sérgio Rocha em homenagem a Celso Blues Boy

Sexta-feira (24/01)

Abertura: 18h

Show: 22h

DJ no Lounge com vários ritmos

Chope Pilsen até as 20h

Ingressos antecipados: R$ 25 no link: https://meaple.com.br/ coordenadasbar/sergio-rocha- celso-blues-boy-tributo

Entrada na hora: R$ 35

Serviço: Coordenadas Bar

Rua da Passagem, 19 – Botafogo (localizado a 500 metros do metrô)

Reservas: (21) 97353-1239 (WhatsApp)

Horário de funcionamento: quintas das 18h às 00h l sextas das 19h às 02h l sábados das 19h às 3h

Cartões de crédito: todos

Cartões de débito: todos

Ingressos antecipados: https://meaple.com.br/ coordenadasbar

Informações: https://www.instagram.com/ coordenadasbar/