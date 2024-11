Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana: o destino perfeito para férias em família As características que tornam a Pérola do Caribe irresistível para seus visitantes encontram a combinação perfeita no Hard Rock Hotels... Cartão de Visita|Do R7 12/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 15h29 ) twitter

As características que tornam a Pérola do Caribe irresistível para seus visitantes encontram a combinação perfeita no Hard Rock Hotels An All Inclusive Experience. Belas praias, cultura culinária, opções de entretenimento e acomodações confortáveis, com atividades e locais pensados ​​para todas as idades

Se você busca mesclar a experiência de Punta Cana com opções de serviços e conforto, o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana é a opção ideal. Este complexo possui uma das maiores áreas de piscinas da cidade, são 13 piscinas luxuosas que complementam o desfrutar da praia tendo acesso desde a propriedade.

A experiência all inclusive vai desde o quarto até a animação noturna para adultos e pequenos no Hard Rock Roxity Kids Club™, animais de estimação também são permitidos, pois o complexo é pet-friendly.

Entre as atrações favoritas do hotel está o Rockaway Bay Water Park, que apresenta 26 tobogãs de classe mundial cercados por exuberantes jardins tropicais. O paraíso perfeito onde toda a família pode se divertir.

Todas as atividades oferecidas pelo hotel, como The Music Lab, Escapology, Bowling e ainda um Spa com terapia de som, estão ligadas a uma experiência musical desenvolvida para passar as melhores férias em família, amigos ou a dois.

Além de uma oferta gastronômica variada, o complexo oferece atividades durante todo o dia e instalações pensadas para proporcionar uma experiência inesquecível aos hóspedes.

Teen Spirit é o clube do setor Hard Rock Roxity Kids Club, pensado para oferecer o melhor entretenimento para adolescentes de 13 a 17 anos, com oito estações PS5 e televisores de 43'', plataforma de dança interativa e área lounge.

Oro Night Club é a discoteca exclusiva para maiores de 18 anos, que está disponível todos os sábados, das 23h até às 4h da manhã. É a boate mais exclusiva da República Dominicana. Tem capacidade para 1.000 pessoas, dois níveis, 33 mesas VIP, um grande palco, 171 moving heads inteligentes e o melhor sistema de som do mundo (o Funktion One), e está no mesmo nível das melhores casas noturnas de Miami ou Las Vegas.

Seguindo a tradição da marca, o turista pode encontrar no hotel itens lendários de estrelas do rock e, provavelmente, encontrar algumas celebridades famosas do mundo inteiro. É uma experiência na primeira pessoa que o transporta aos grandes momentos das estrelas da música, algumas cuja história é relembrada e outras que ainda sobem aos palcos.

O Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana oferece entretenimento e conforto com opções para crianças, clubes para adultos, gastronomia para todos os gostos, bem-estar pessoal em academias, spa e salões de beleza, tudo isso no espírito da música que só esta rede qualificada pelo The Best Hotels of the World pode oferecer.