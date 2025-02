Hazlett retorna com o novo single "doing my best" O cantor e compositor Hazlett, nascido na Austrália e residente na Suécia, revelou hoje seu mais novo single, "doing my best", lançado... Cartão de Visita|Do R7 18/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h46 ) twitter

O cantor e compositor Hazlett, nascido na Austrália e residente na Suécia, revelou hoje seu mais novo single, "doing my best", lançado pela Nettwerk. Para celebrar o lançamento, Hazlett dará início a uma turnê de 21 datas pela América do Norte. Os fãs podem esperar uma experiência ao vivo intimista que trará à vida a narrativa profundamente pessoal de Hazlett.

Marcando uma adição emocional ao seu repertório, "doing my best" combina as letras introspectivas de Hazlett com melodias ricas inspiradas no folk. As narrativas poéticas do artista criaram uma conexão profunda com ouvintes ao redor do mundo, cultivando uma base de fãs global dedicada. Hazlett compartilha: “Com esta música, quis trazer o mesmo sentimento de coração na manga, mas com um pouco mais de ousadia. O mesmo toque folk, mas com detalhes que podem expandir ainda mais este pequeno mundo que construímos.” A faixa é acompanhada por um belo videoclipe dirigido por Glynn Parkinson. "doing my best" oferece um vislumbre da ressonância em evolução de Hazlett, com mais músicas e novidades a caminho.

Residente na Suécia desde 2019, Hazlett conquistou uma base sólida de fãs ao longo dos anos, com mais de um quarto de bilhão de streams, 100 mil seguidores no TikTok e inúmeras colocações editoriais no Spotify, incluindo playlists como New Music Friday, Acoustic Chill, Autumn Acoustics, Fresh Folk, Folk & Friends, Roots Rising, Your Favorite Coffeehouse, Coffee + Chill e Café Croissant. Ele também teve suas músicas sincronizadas em séries como Grey’s Anatomy e The Good Doctor. No entanto, o caminho musical do australiano nem sempre foi linear — desde tocar baixo em uma banda na Alemanha até abandonar completamente a música ao retornar à Austrália. Trabalhando para pagar as contas e recomeçar a vida em um estágio em uma agência de publicidade, Hazlett começou a se apresentar em pubs locais, onde seu antigo editor musical descobriu suas habilidades vocais e o apresentou ao agora colaborador de longa data Freddy Alexander, um ponto de virada que reacendeu sua paixão pela música e o colocou no caminho para o sucesso.

Os últimos dois anos foram movimentados para Hazlett. Ele lançou seu álbum de estreia, Bloom Mountain, em 2023, recebendo apoio positivo de veículos como The Line of Best Fit e Atwood Magazine, além de elogios anteriores de CLASH, NME e outros. Ele também apoiou as turnês de Wild Rivers e Josiah & The Bonnevilles pelo Reino Unido e Europa, encerrando o ano com o lançamento do EP Goodbye to the Valley Low.

2024 foi um ano monumental para Hazlett — ele lançou um Side B EP para Goodbye to the Valley Low e abriu shows para LANY, Calum Scott, Passenger, Ocie Elliott e John Vincent III, além de sua primeira turnê como headliner na América do Norte. Ambos os EPs, posteriormente reunidos em um único projeto, foram criados em uma cabana isolada na costa oeste da Suécia e marcam o retorno de Hazlett às suas raízes, com um som mais cru e minimalista. Com Goodbye to the Valley Low, Hazlett continuou a expandir os limites de sua arte e entregou uma experiência musical verdadeiramente inesquecível.

