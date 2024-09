Hazlett revela o novo single “Do You Haunt Me” Parte da segunda parte de seu projeto Goodbye To The Valley Low, que estará disponível dia 4 de Outubro Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 14h42 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h42 ) ‌



Parte da segunda parte de seu projeto Goodbye To The Valley Low, que estará disponível dia 4 de Outubro

Escute aqui.

"Um abraço catártico de folk indie caloroso e ricamente radiante." - Atwood Magazine

"Hazlett oferece uma versão enevoada e texturizada do clássico som de cantores e compositores." - The Line of Best Fit

"Uma voz potente na composição." - CLASH

À medida que a segunda parte de seu projeto Goodbye to the Valley Low se aproxima e suas turnês principais de outono pela Europa e pelos EUA esgotam rapidamente, o músico australiano Hazlett, radicado na Suécia, lança hoje seu mais novo single, “Do You Haunt Me”. Continuando a ganhar destaque a cada lançamento, a nova faixa de Hazlett encontra o artista folk desenredando uma teia de emoções complexas. Com seu som característico de dedilhados acústicos sutis e linhas de guitarra etéreas, um ritmo suave pulsa ao longo da canção, enquanto os vocais suaves de Hazlett buscam algo certo em meio à névoa. Hipnótico, íntimo e elevado ao mesmo tempo, o compositor captura sem esforço um estado mental complicado, tornando seu caminho para o próximo lançamento de seu novo EP ainda mais intrigante.

“Alguém me disse uma vez que a cura não é linear. Como todo bom conselho, é uma coisa difícil de lembrar quando você está passando por isso. Haverá becos sem saída, haverá erros e haverá muitos conselhos vindo de todos os lados ao longo do caminho. Mas esta foi apenas uma pequena ode para ainda tentar lembrar a mim mesmo que, para cada passo que parece ser para trás, no grande esquema das coisas, é na verdade um avanço profundo para onde precisamos estar. Mesmo quando não parece.” – Hazlett

Gravada em uma cabana fora da rede, no meio do nada escandinavo, a primeira parte de Goodbye to the Valley Low foi lançada no final do ano passado. É uma coleção despojada de canções delicadas de folk indie, repletas de anedotas pessoais contadas através da composição introspectiva e refinada de Hazlett, produzida pelo colaborador de longa data Freddy Alexander. O trabalho ressoou com ouvintes em todos os lugares, e Hazlett logo se sentiu inspirado a revisitar a cabana, sabendo que havia mais a explorar. Este novo EP completa o projeto, trazendo seis novas canções que, junto com o primeiro EP, formam um álbum coeso. As canções são mais uma vez ricamente camadas, a musicalidade é rica, as faixas são atemporais e os vocais suaves de Hazlett cativam ao longo das seis faixas. Com lançamento previsto para 4 de outubro, os fãs de vinil também poderão adquirir Goodbye to the Valley Low em sua forma final como um álbum de 12 faixas.

“Para ser honesto, nunca houve a intenção de haver um Lado B de Goodbye to the Valley Low, mas quanto mais eu tentava seguir em frente, mais eu era puxado de volta,” explica Hazlett. “Acho que estar lá na cabana trouxe muitos sentimentos iniciais que trabalhei, e depois fiquei com todos esses pensamentos e sentimentos que precisavam de um pouco mais de trabalho para serem compreendidos. Talvez por isso soe um pouco mais sombrio às vezes. Se o Lado A foi a curiosidade da cabana, o Lado B é trabalhar com todas as questões que ela deixou para trás.”

O ano de 2023 foi movimentado para Hazlett, que lançou seu álbum de estreia Bloom Mountain com apoio positivo de veículos como The Line of Best Fit e Atwood Magazine, tendo recebido anteriormente elogios de CLASH, NME e When The Horn Blows. Após apoiar Wild Rivers e Josiah & The Bonnevilles no Reino Unido e na Europa, ele encerrou o ano lançando o EP Goodbye to the Valley Low. Este ano também está se moldando para ser monumental para o artista – com novas músicas lançadas e após abrir shows para LANY, Calum Scott, Passenger e Ocie Elliott, Hazlett embarcará em uma longa turnê de shows principais pela América do Norte (assim como uma participação apoiando John Vincent III), Reino Unido e Europa, alguns dos quais já estão esgotados. Mais detalhes abaixo.

Hazlett nasceu e foi criado na Austrália, mas se os últimos anos servem de exemplo, ele realmente floresceu na Suécia. Um velho amigo, um grande rompimento e tocar “Wonderwall” do Oasis três vezes por noite foi o coquetel não planejado de momentos que o levou a deixar de lado a vida adulta e se aventurar para o outro lado do mundo. Tudo se cristalizou em Estocolmo, após encontrar a química de colaborador que procurava no agora amigo próximo Freddy Alexander. Muita coisa mudou desde então e o que começou como uma forma de ele “entender algumas coisas em sua cabeça…” agora se tornou um mundo inteiro de música e belos detalhes para se mover.