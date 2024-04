Headie One lança primeiro single do próximo álbum "The Last One" "Cry No More" ft Stormzy já disponível

"Cry No More" ft Stormzy já disponível

“The Last One” será lançado em junho de 2024

Headie One lançou hoje seu primeiro single do ano, retirado de seu próximo álbum “The Last One”. “Cry No More” já está disponível em todas as DSPs, com “The Last One” sendo lançado pela Sony Music em junho.

Produzida por Tay Keith (Travis Scott, Drake), Tommy Parker (Ariana Grande, 21 Savage) e Pooh Beatz (Jack Harlow, DaBaby), “Cry No More” conta com a participação de Stormzy (que participou do hit #2 de Headie 'Ain't It Different') e mostra Headie em um clima reflexivo "Às vezes você tem que perder a batalha, apenas para ganhar a guerra, você tem que ir e voltar, do tribunal para as ruas para o tribunal". O clipe que acompanha, concebido por Headie e dirigido por RAWTAPE (Keshi, Kasabian, NTS), mostra ambos os artistas nas ruas de sua cidade natal, retratando o lado bom, ruim e feio da vida em Londres, com Stormzy rimando "Eu só rio quando dizem que eu não posso ir mais alto, sou um viajante frequente, meu último álbum foi frio mas o novo é fogo, eu posso chamar de Maya".

Headie One diz sobre a faixa e o vídeo: “Essa é uma das minhas favoritas do álbum... Eu amei o sample e as batidas imediatamente quando Tay (Keith) e Pooh (Beatz) tocaram na sessão. Stormzy arrasou também. O conceito do vídeo era mostrar às pessoas que todos têm lutas com as quais têm que lidar diariamente. Isso não é diferente para mim e para o Stormzy, independentemente do que as pessoas pensam que alcançamos em nossas carreiras. Ainda temos coisas na vida com as quais precisamos lidar como todo mundo".

“The Last One” é o segundo álbum de Headie após sua estreia, “Edna”, em 2020, que alcançou o primeiro lugar no UK album chart, fazendo história como o primeiro álbum de drill a atingir o marco.

O novo álbum completa a narrativa da história de Headie desde a mixtape “The One” até os dias atuais. Da dor e do arrependimento à progressão e, finalmente, um novo capítulo e um novo começo. Ele tocou em alguns dos assuntos e circunstâncias em projetos anteriores, mas as letras de “The Last One” visam cavar mais fundo. A arte também simboliza a chegada a um destino. Um onde ele agora está sozinho, livre da opressão de seu passado e no horizonte de uma nova vida.

Sobre Headie One

Headie One é o primeiro artista a emergir da cena Drill com um álbum #1 na UK Official Chart e um single Top #10. Nascido e criado em Tottenham, Headie é um dos líderes da cena, inspirando-se nas melodias suaves do Hip Hop do sul e da costa leste para criar seu característico flow dançante combinado com um jogo de palavras agudo e esperto. Sua ascensão parecia fadada, destinada a ser um dos patriarcas do gênero - como Wiley com grime, o colega londrino Giggs com rap de rua ou o So Solid Crew com garage UK - e tem feito isso com versatilidade, movendo-se entre gêneros com aspirações de levar sua música ao maior público possível.

Desde seu lançamento solo de estreia, Headz or Tails em 2014, Headie lançou várias mixtapes e faixas, trabalhando com muitos dos maiores nomes da música atual, incluindo Dave, Skepta, Stormzy, Krept and Konan, Burna Boy e Aitch. Ele lançou sua quarta e mais bem-sucedida mixtape até agora 'Music x Road' em 2019, alcançando o Top 5 no UK Albums Chart, seguida um ano depois por 'Gang', uma colaboração com o aclamado produtor Fred Again com participações de Jamie xx, Sampha e FKA twigs. Mais tarde em 2020, Headie lançou 'Only You Freestyle' com Drake, que alcançou o #5 no UK Singles Chart.

O álbum de estreia de Headie 'Edna' (2020) foi a culminação de anos de trabalho árduo e progresso constante. Alcançou o #1 no UK Albums Chart, fazendo história como o primeiro álbum de drill a alcançar o marco, com a faixa principal "Ain’t It Different" com Stormzy & AJ Tracey chegando ao #2 - seu single de maior sucesso até o momento.

Mais colaborações com Abra Cadabra e Bandokay vieram em 2022 com 'Can’t Be Us' e '50s', seguidas pela altamente antecipada 'Martin’s Sofa' no início de 2023, que chegou ao #9. No verão de 2023, Headie lançou Strength to Strength, uma mixtape de 10 faixas com K-Trap, que chegou ao #4 no UK album chart e os rendeu uma indicação para Melhor Grupo no BRIT Awards 2024.

Sobre Stormzy

Stormzy é um músico multi-premiado natural do sul de Londres, Inglaterra. Seus três álbuns até o momento; 'Gang Signs & Prayer', 'Heavy Is The Head' e 'This Is What I Mean' todos alcançaram o #1 no UK album chart, com os dois primeiros subsequentemente sendo nomeados para o prestigioso Mercury Music Prize.

Sua ascensão notável foi acompanhada por seu caráter honesto e relacionável. Um verdadeiro porta-voz do empoderamento negro e ativismo social, Stormzy é um dos principais líderes de opinião do Reino Unido que consistentemente defendeu pessoas de todas as áreas da vida; encorajando seus fãs e ouvintes a falar abertamente sobre suas crenças e lutar por seus direitos.

Em julho de 2018, ele anunciou #Merky Books, um selo dedicado a publicar a melhor nova ficção, não ficção e poesia, e em agosto de 2018 ele anunciou 'The Stormzy Scholarship', uma bolsa de estudos anual para financiar estudantes negros britânicos para ir à Universidade de Cambridge. Desde seu lançamento, a bolsa de estudos apoiou seis estudantes negros em sua educação em Cambridge e - além de sua contribuição em 2021 - o HSBC UK desde então prometeu mais £2m em financiamento (total de £4m 2021-26), e está expandindo suas oportunidades de mentoria e estágio para estudantes de herança negra.

Em junho de 2020, os empreendimentos filantrópicos de Stormzy continuaram quando ele anunciou o lançamento de sua instituição de caridade, #Merky Foundation, para a qual ele prometeu £10 milhões, ao longo de 10 anos, para organizações, instituições de caridade e movimentos comprometidos em combater a desigualdade racial, reforma da justiça e empoderamento negro dentro do Reino Unido.

Em novembro de 2022, ele anunciou o lançamento de seu empreendimento colaborativo com a Adidas intitulado #Merky FC; um programa comprometido em aprimorar e proteger a representação diversificada dentro da indústria do futebol.

Em agosto de 2023, o premiado rapper se juntou ao festival All Points East (APE) para seu próprio dia de headline, "This Is What We Mean Day", apresentando um dia inteiro de artistas selecionados por Stormzy e APE. O festival, que aconteceu no Victoria Park, em Londres, incluiu performances de Kehlani, Sampha, Knucks, Lucky Daye, WSTRN, Ms Banks, The No Signal Stage e muito mais.