Henry Freitas atinge o Top 21 do Spotify com 'Imã de Problema', em parceria com Mc Th A música se consagra como o mais novo hit do artista de forró, e viraliza nas plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 11/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A música se consagra como o mais novo hit do artista de forró, e viraliza nas plataformas digitais

Henry Freitas acaba de emplacar mais um hit neste glorioso ano de sua carreira: a faixa “Imã de Problema”, em parceria com Mc Th, vem viralizando nas plataformas e atingiu a posição #21 do Spotify Brasil, com mais de 13,7 milhões de reproduções na plataforma ao todo. O videoclipe, gravado em São Conrado e na Rocinha, no Rio de Janeiro, ultrapassou 2,5 milhões de reproduções em menos de duas semanas. (Link: https://bit.ly/40cLRFu)

Henry agradeceu em suas redes sociais pela repercussão estrondosa nas plataformas e nas redes sociais: "Obrigado por tudo, família. Fico feliz por mais esse passo incrível na carreira. Vamos juntos ao topo!". O artista emplaca mais um sucesso em 2024 após “Tem Café”, que no início do ano atingiu o Top 10 do Spotify Brasil, e "Barulho do Prazer", faixa de destaque do álbum "Tudo Vira Terapia".

Um dos maiores destaques do forró nacional dos últimos anos, Henry já possui uma trajetória de destaque na música brasileira, com sua discografia contendo hits como "Me Bloqueia", "Mantenha Distância" e "Eu Nem Lembro". Com 27 anos e uma agenda cada vez mais repleta de shows, o artista cumpre média de 28 shows ao mês e é nome garantido nos principais eventos do país.