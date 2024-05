Henry & Klauss, os maiores ilusionistas da América Latina, realizam temporada especial de férias Após recorde de público na capital, com mais de 70 mil ingressos vendidos, eles retornam para uma temporada inédita no Teatro VillaLobos...

Após recorde de público na capital, com mais de 70 mil ingressos vendidos, eles retornam para uma temporada inédita no Teatro VillaLobos, a partir de 29 de junho

(Igordoo)

Preparem-se para serem envolvidos por uma jornada extraordinária de ilusão e encantamento com os maiores ilusionistas da América Latina. Com mais de 15 anos de carreira e uma habilidade inigualável de desafiar o impossível, Henry & Klauss colecionam prêmios no mundo inteiro. Com dois grandes marcos no Guinness Book, esta dupla não só quebra recordes, mas redefine o próprio conceito de ilusionismo.

No dia 29 de junho, estreiam uma temporada especial de férias, no Teatro VillaLobos, em São Paulo. O espetáculo "Illusion Show - Uma Jornada Mágica", já está fazendo história pelo Brasil, sendo sucesso de público e de bilheteria em diversas cidades. Em Brasília, os artistas realizaram um feito inédito na história do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com mais de 11 mil ingressos vendidos. Em BH, a dupla encantou mais de 9 mil espectadores em quatro sessões lotadas.

Com participações em programas de televisão de renome mundial, como Fantástico (Confira aqui), Domingão com Huck (assista aqui) e America's Got Talent (assista aqui) , Henry & Klauss transcendem fronteiras, tornando-se verdadeiras estrelas globais do ilusionismo.

O espetáculo “Illusion Show - Uma Jornada Mágica” promete uma experiência inesquecível, com grandes emoções, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação para levar realmente o melhor do ilusionismo do mundo para o público brasileiro.

"Queremos que o público se entregue à diversão e se surpreenda com sentimentos únicos por meio do ilusionismo e efeitos interativos. Que ele se permita viver o impossível à sua frente, com interações digitais e grandes ilusões. Esse é o nosso maior objetivo com todo o nosso trabalho, trazer o que há de mais moderno e impactante para o Brasil”, completam Henry & Klauss.

Originários de Belo Horizonte, estes jovens mágicos conquistaram recentemente um feito impressionante na carreira, eles receberam o prêmio mais prestigiado da indústria mágica, o "Les Mandrake D’or", em Paris, solidificando seus lugares na história do entretenimento.

Henry & Klauss também ganharam espaço em diversas emissoras no Brasil e no exterior e foram convidados a se apresentar no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood, nos EUA. O local é reconhecido internacionalmente por seu público altamente selecionado e por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.

Hoje, os ilusionistas integram o seleto cast de peso da Opus Entretenimento, que cuida do agenciamento artístico de grandes nomes do entretenimento nacional e internacional.