Hilton São Paulo Morumbi e Canopy by Hilton São Paulo Jardins lançam promoção de 2x1 para Julho

Com tarifas exclusivas, o hóspede pode reservar duas diárias com café da manhã e paga somente uma. As reservas podem ser realizadas diretamente no site oficial por tempo limitado

Para sair da rotina durante as férias de julho e criar uma experiência inesquecível para a toda família, os hotéis Canopy by Hilton São Paulo Jardins e Hilton São Paulo Morumbi, prepararam uma oferta especial para os amantes de viagens: duas noites pelo preço de uma. Pensada para quem deseja desfrutar de momentos de lazer, conforto e muita diversão para toda a família, na capital paulista e em localizações privilegiadas.

Para quem deseja aproveitar a melhor programação de julho e ficar próximo da Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera e Rua Oscar Freire, o Canopy by Hilton São Paulo Jardins é a escolha perfeita. Já para quem deseja visitar a cidade e estar próximo aos principais shoppings e atrações como Shoppings Shopping JK, Iguatemi e Cidade Jardim, assim como estádio do Morumbi, Teatro Santander e Jockey Club, o Hilton São Paulo Morumbi se destaca.

A primeira promoção será de 03 a 14 de junho e estará disponível no site do Canopy by Hilton São Paulo Jardins. Já no Hilton São Paulo Morumbi, a promoção estará disponível de 17 a 23 de junho. Ambas serão válidas para hospedagens com café da manhã e check-in entre os dias 01 e 31 de julho de 2024.

Serviço:

Promoção 2x1

Hilton São Paulo Morumbi e Canopy by Hilton São Paulo Jardins

Período de hospedagem: 01 a 31/07/2024

Desconto de 50% aplicado na diária para reservas com mínimo de 2 noites. Sujeito à disponibilidade.

Período para reserva:

- Canopy by Hilton São Paulo Jardins: 03 a 10/06/2024

- Hilton São Paulo Morumbi: 17 a 23/06/2024

Reservas:

- Canopy by Hilton São Paulo Jardins: Link

- Hilton São Paulo Morumbi: Link

Endereço:

- Canopy by Hilton São Paulo Jardins: R. Saint Hilaire, 40 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01423-040

- Hilton São Paulo Morumbi: Av. das Nações Unidas, 12901 - Brooklin, São Paulo - SP, 04578-000

Sobre Canopy by Hilton São Paulo Jardins

Inaugurada em junho de 2021, nos Jardins, em São Paulo, esta é a primeira unidade da bandeira lifestyle do grupo Hilton na América do Sul. Com 98 quartos que variam de 20 a 38m², o Canopy by Hilton é perfeito para o hóspede contemporâneo que busca se inserir no cotidiano da cidade com conforto e autonomia, que preza pelo bom gosto e deseja conhecer a cultura local. Instalado num retrofit de um prédio residencial da década de 1960, localizado numa discreta e charmosa rua sem saída no coração do Jardim Paulista, o hotel está organicamente inserido no bairro. A decoração exalta o design brasileiro e a cultura paulistana, conceito que se estende ao cardápio do restaurante e do bar Stella. Ali, o chef Erick Domenico se inspira nas diversas tradições culinárias trazidas pelos imigrantes que formaram a capital paulista para criar receitas contemporâneas e autorais.

Sobre o Hilton São Paulo Morumbi

Com uma localização privilegiada, o Hilton São Paulo Morumbi oferece proximidade com várias atrações turísticas, parques, museus e os melhores centros comerciais da região. A piscina na cobertura mais famosa da cidade oferece uma vista para a icônica Ponte Estaiada, um cartão-postal da cidade, em um espaço com banheira de hidromassagem, sauna, academia ampla, além de uma Área Kids e SPA. O hotel também conta com elementos distintivos, como 19 espaços para eventos de diferentes tamanhos e acesso exclusivo via subterrâneo ao shopping Nações Unidas e ao salão de beleza Jacques Janine, garantindo uma experiência completa tanto para lazer quanto para negócios. No primeiro andar, você terá acesso ao Canvas Restaurante, recomendado 5 vezes consecutivas pelo Guia Michelin, que inclui uma passarela suspensa com exposições de pinturas de artistas brasileiros. Além do menu fixo, oferece o Menu do Artista itinerante, assinado pelo Chef Breno Berdu, que desenvolve um cardápio trimestral adaptado aos gostos dos artistas atuais. Ao lado, o Canvas Bar é ideal para um happy hour com drinks e petiscos especiais, abrigando uma adega premiada com mais de 200 rótulos - de terça a sábado, o espaço conta com um animado repertório de DJ. O hotel também possui um café no estilo Grab & Go, o Caffè Cino, restaurante familiar Armazem, aberto todos os dias para café da manhã, almoço e brunch aos domingo - a escolha perfeita para desfrutar de um buffet completo com música ao vivo em um ambiente aconchegante. Além disso conta com estacionamento com manobrista e uma política pet-friendly.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é líder global na indústria de hospitalidade, com um portfólio de 22 marcas de classe mundial que abrangem quase 7.400 propriedades, apresentando mais de 1,1 milhão de quartos em 124 países e territórios. Comprometida em cumprir sua missão de preencher o mundo com a luz e o calor da hospitalidade, a Hilton recebeu mais de três bilhões de hóspedes ao longo de mais de 100 anos de história. A empresa conquistou um lugar de destaque na lista da Forbes das 100 Melhores Empresas para Trabalhar e foi nomeada Líder de Setor pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones por seis anos consecutivos.