HIMALAYAS lança o single “Hung Up” Os titãs galeses, HIMALAYAS, lançaram seu novo single, "Hung Up". As letras capturam perfeitamente os temas principais da faixa, que...

Alto contraste

A+

A-

Os titãs galeses, HIMALAYAS, lançaram seu novo single, "Hung Up". As letras capturam perfeitamente os temas principais da faixa, que são a incerteza e a inevitabilidade. Sonoramente, "Hung Up" destaca a urgência, que é uma marca registrada do som da banda. Produzida por Pete Hutchings (Skindred, Nothing But Thieves, Royal Blood e mais), a faixa com certeza será um sucesso ao vivo neste verão. Ouça aqui.

O vocalista Joe Williams explica sobre o processo de composição: "Com esta música, eu queria criar uma sensação de caos e a sensação de ser atingido por algo inesperado. 'Hung Up' foi fortemente influenciada pelos meus anos de adolescência e pela música que eu ouvia."

A banda de Cardiff está se preparando para apoiar os poderosos Foo Fighters em 25 de junho no Principality Stadium, em sua cidade natal. HIMALAYAS é a primeira banda a ser convidada para ESCALAR o Principality Stadium e se apresentar lá. Eles são a primeira banda a se apresentar ao vivo no telhado do estádio!

A turnê de HIMALAYAS pelo Reino Unido começou no último fim de semana com um show esgotado no Sneaky Petes em Edinburgh. Desde então, eles passaram por cidades como Leeds, com um show esgotado no Oporto, e Newcastle. Hoje à noite, eles tocam no Rough Trade de Nottingham, em um show esgotado em Londres no Lower Third amanhã, e depois encerram em Bristol, Louisiana, 23 de junho, também esgotado.

Publicidade

HIMALAYAS ao vivo:

21.6 – Rough Trade, Nottingham, UK

Publicidade

22.6 – Lower Third, London, UK

23.6 – Louisiana, Bristol, UK

Publicidade

25.6 – Principality Stadium, Cardiff, UK *

* apoiando Foo Fighters

A banda retornou com músicas novas em março, na forma de seu single antêmico, "V.O.V". A faixa foi coescrita com ninguém menos que o lendário vocalista do AC/DC, Brian Johnson, que disse: "Quando ouvi as gravações deles, imediatamente pensei que eles eram a banda perfeita para a música; o ataque que eles trazem para 'V.O.V' é uma violência musical, brilhante!" As letras foram presenteadas à banda por um amigo em comum de todos, após Brian ouvir a música do quarteto. Ouça "V.O.V" aqui.

Digna de fazer parte da trilha sonora de uma obra-prima cinematográfica, "V.O.V" foi produzida pelo cobiçado Dan Lancaster (Blink-182, Muse, Bring Me The Horizon), no estúdio Miloco. Este foi mais um grande marco para a lista de conquistas dos HIMALAYAS. Dirigido por Ted Clark da London Films, o vídeo pode ser visto aqui.

No ano passado, os HIMALAYAS lançaram seu álbum de estreia, From Hell To Here, que acumulou 14,5 milhões de streams apenas no Spotify, onde a banda já ultrapassou 84 milhões de streams no total. O álbum de 12 faixas, mixado pelo produtor vencedor do Grammy Dave Sardy (Royal Blood, Rage Against The Machine, Oasis), inclui singles lançados anteriormente, como "Leave This Place", a faixa-título "From Hell To Here", "Into The Trap", "Out Of The Dark And Into The Light" e "Alone".

Os HIMALAYAS receberam um ótimo apoio nas rádios e foram tocados no programa de rock da BBC Radio One por Daniel P Carter e Alyx Holcombe, e no programa Future Alternative da BBC Radio One, apresentado por Nels Hylton, que os declarou "herdeiros do trono do indie rock". A banda também foi adicionada anteriormente a playlists como “Walk Like A Badass” (+2,3 milhões de curtidas) e “The Rock List” (+793k de curtidas) no Spotify.

Elogios para From Hell To Here:

★★★★ – Record Collector

★★★★ – Buzz Magazine

8/10 – Distorted Sound Magazine

“Hinário do rock com toques de indie” - Classic Rock

“A banda está rapidamente se tornando um grande nome na indústria musical” – Euphoria Magazine

“Rock urgente e direto” – When The Horn Blows

Siga HIMALAYAS:

Instagram | TikTok | Facebook | X

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

ForMusic nas redes:

Website | Facebook | Instagram