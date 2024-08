HIMALAYAS lançam o novo single “Cave Paintings” Após uma série de datas e terem apoiado os poderosos Foo Fighters no Principality Stadium em Cardiff, em junho, os gigantes galeses... Cartão de Visita|Do R7 16/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h06 ) ‌



“Rock indie com tons épicos.” - Classic Rock

“A banda está rapidamente se tornando um grande nome na indústria musical.” - Euphoria Magazine

Após uma série de datas e terem apoiado os poderosos Foo Fighters no Principality Stadium em Cardiff, em junho, os gigantes galeses HIMALAYAS compartilharam hoje um novo single intitulado "Cave Paintings".

Produzida por Pete Hutchings (Skindred, Nothing But Thieves, Foals), a faixa traz riffs poderosos, baixo marcante e bateria afiada. Para os fãs de Royal Blood e Sick Love, "Cave Paintings" chama os desajustados e as rodas de mosh - e continua a construir o HIMALAYAS como uma banda de rock a ser respeitada.

"'Cave Paintings' surge da ideia de que nosso desenvolvimento e evolução podem ter ido longe demais, até o ponto de destruição", diz a banda. "Sugere que a complexidade da vida moderna e a perspectiva de um futuro incerto podem ser ainda menos desejáveis do que os tempos anteriores e menos civilizados, mas que mantivemos muitas das piores partes do nosso passado e continuamos a piorá-las, em vez de aprender com elas."

Este é o segundo single do HIMALAYAS, após a impactante faixa "Hung Up", e será incluído no novo álbum da banda (mais detalhes em breve).

A banda retornou inicialmente com nova música em março deste ano, na forma do single épico "V.O.V.". A faixa foi co-escrita com ninguém menos que o lendário vocalista do AC/DC, Brian Johnson, que disse: "Quando ouvi as gravações deles, imediatamente pensei que eram a banda perfeita para a música; o ataque que eles trazem para 'V.O.V' é violência musical, brilhante!" As letras foram dadas à banda por um amigo em comum, após Brian ouvir a música do quarteto. Ouça "V.O.V" aqui.

Digna de figurar na trilha sonora de uma obra-prima cinematográfica, "V.O.V" foi produzida por Dan Lancaster (Blink-182, Muse, Bring Me The Horizon) nos estúdios Miloco. Esta foi mais uma grande realização para a lista de desejos do HIMALAYAS. O vídeo, dirigido por Ted Clark da London Films, pode ser visto aqui.

No ano passado, o HIMALAYAS lançou seu álbum de estreia, From Hell To Here, que acumulou 14,5 milhões de streams apenas no Spotify, onde a banda já superou 84 milhões de streams no total. O álbum de 12 faixas, mixado pelo produtor vencedor do GRAMMY Dave Sardy (Royal Blood, Rage Against The Machine, Oasis), apresenta singles previamente lançados, incluindo "Leave This Place", a faixa-título "From Hell To Here", "Into The Trap", "Out Of The Dark And Into The Light" e "Alone".

HIMALAYAS teve grande apoio nas rádios e suas músicas tocadas no programa de rock da BBC Radio 1, apresentado por Daniel P Carter e Alyx Holcombe, e no programa Future Alternative da BBC Radio 1, apresentado por Nels Hylton, que os declarou "herdeiros do trono do rock indie". A banda também foi adicionada a playlists como "Walk Like A Badass" (com mais de 2,3 milhões de curtidas) e "The Rock List" (com mais de 793 mil curtidas), no Spotify.

