Hinds compartilha seu novo single "The Bed, The Room, The Rain and You" O álbum Viva Hinds chega em todas as plataformas em 6 de Setembro Cartão de Visita|Do R7 15/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 20h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O álbum Viva Hinds chega em todas as plataformas em 6 de Setembro - Pré Save aqui

Escute aqui

Hinds apresenta uma dessas canções de amor que não esperam nada da outra parte, mas sim a satisfação de saber o que gera esse impacto romântico nelas mesmas. “The Bed, The Room, The Rain and You” serve como o último single de divulgação de VIVA HINDS, que chegará às plataformas e lojas em 6 de setembro através do selo britânico Lucky Number, e que brinca com texturas que nos podem levar desde o dreampop mais onírico ao shoegaze mais nebuloso, mas sem perder de vista as melodias quase mântricas, que o duo madrilenho tão bem maneja.

Após as explosivas “Coffee”, “Boom Boom Back” (com a ilustre colaboração de Beck) e “En Forma” (a primeira canção de Hinds composta inteiramente em espanhol), que serviram como os primeiros avanços do universo sonoro de VIVA HINDS, os últimos dois singles do álbum nos mergulham em uma cadência mais tranquila e romântica.

Publicidade

Assim ficou evidente em “Superstar” , que apresentaram há algumas semanas e onde refletiam sobre o desaparecimento repentino de pessoas que foram importantes em suas vidas, e agora cantam sobre o amor sem necessidade de ser correspondido em “The Bed, The Room, The Rain and You”. Assim elas falam sobre o tema:

“Esta canção representa a busca constante do amor, como um lugar tranquilo e aprazível, um templo. É uma canção de amor que não tem nada a ver com estar realmente com a outra pessoa, nem sequer com ser correspondido. Trata do consolo que se sente quando pensa neles, quando os imagina sorrindo depois de uma piada engraçada ou escutando uma canção que eles gostariam.”

Publicidade

A canção, que como todo o disco foi gravado na zona rural da França, contou com a produção de Pete Robertson (Beabadoobee), mixado pelo vencedor de um GRAMMY, Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg), e inclui uma colaboração com Grian Chatten do Fontaines D.C., além da já conhecida colaboração com Beck.

Tracklist

Publicidade

1. Hi, How Are You

2. The Bed, The Room, The Rain and You

3. Boom Boom Back (feat. Beck)

4. Stranger (feat. Grian Chatten)

5. Superstar

6. Mala Vista

7. On My Own

8. Coffee

9. En Forma