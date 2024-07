Hinds revela o grandioso novo single “Superstar” Seu novo álbum "Viva Hinds" chega em 6 de Setembro Cartão de Visita|Do R7 24/07/2024 - 12h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 12h23 ) ‌



Seu novo álbum "Viva Hinds" chega em 6 de Setembro - ENCOMENDE AQUI

Escute aqui

Elogios antecipados para VIVA HINDS:

“Não há uma faixa que possa ser pulada em Viva Hinds. Cada uma das 10 músicas é uma joia por si só” - Rolling Stone

“Um absoluto caos pop-rock… uma música com um acabamento tão extasiante que você não pode deixar de dançar. Hinds para sempre” - Paste

“O hino de verão perfeito” - Stereogum

“O som do Hinds está mais animado do que nunca. Seu vínculo como dupla, que a última faixa do Hinds demonstra, revelou a base que sempre esteve lá: um companheirismo forte e criativo.” - UPROXX

A dupla Hinds, radicada em Madri - composta por Carlotta Cosials e Ana Perrote - lançará seu novo álbum VIVA HINDS em 6 de setembro via Lucky Number. A banda fez uma prévia do disco com uma série de singles iniciais, incluindo “Boom Boom Back” com Beck, “Coffee” e seu primeiro single em espanhol “En Forma”. Hoje, Hinds retorna com outro single, “Superstar” e outro videoclipe dirigido pela dupla. Recentemente, a Rolling Stone a classificou como “um futuro clássico de Hinds”, já que a música é suave e delicada antes de explodir em um grito de guerra poderoso, ainda que raivoso: “Good job/ Now you’re a local superstar/ That only hangs with superstars/ Carrying the weight of all that fame!/ Carrying humanity’s joy and pain.”

“‘Superstar’ fala sobre a decepção e a dor que você sente quando alguém que você ama profundamente desaparece sem nenhuma explicação”, diz Hinds. “Você se sente inútil, começa a pensar que nunca conheceu realmente aquela pessoa e questiona o passado que compartilha, e se o que você lembra realmente aconteceu. É difícil deixar as pessoas irem embora, mas escrever essa música ajudou. As pessoas precisam de uma conclusão, e essa música é nossa.”

Pouco depois da estreia da banda, há dez anos, elas enfrentaram o que parecia ser um obstáculo intransponível: tiveram que mudar seu nome de Deers para Hinds por motivos legais. Mas, quando os fãs começaram a cumprimentá-los nos shows gritando “¡VIVA HINDS!”, a banda logo percebeu que o que inicialmente parecia um fim era, na verdade, apenas o começo. Avançando para 2023, VIVA HINDS foi escrito pelas fundadoras, vocalistas, guitarristas e compositoras da banda, Carlotta Cosials e Ana Perrote, após uma série de términos. Elas chegaram a um impasse criativo após o lançamento de seu álbum de 2020, The Prettiest Curse, e o baixista e o baterista decidiram, de forma devastadora, deixar a banda. Elas também se separaram de sua equipe, perderam a receita das turnês devido ao lockdown e ficaram sem gravadora pela primeira vez. Mas quando Perrote e Cosials se reuniram para escrever novamente, ficou claro que sua conexão, tão especial que eles se consideram “milionárias na amizade”, seria tudo o que precisavam para superar a situação. VIVA HINDS - o disco mais bem-sucedido, sonoramente ousado, honesto e comemorativo da carreira de Hinds - é apenas o começo.

VIVA HINDS será lançado em 6 de setembro pela Lucky Number. Gravado na zona rural da França, o álbum foi produzido por Pete Robertson (Beabadoobee), com engenharia de Tom Roach, indicado ao GRAMMY, mixado pelo engenheiro Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg), vencedor do GRAMMY, e inclui uma colaboração com Grian Chatten, do Fontaines D.C., além de Beck. Veja abaixo a capa do álbum e a lista de faixas, e reserve o álbum AQUI.

A banda embarcará em uma turnê mundial em apoio ao VIVA HINDS. Saiba mais detalhes AQUI.

Tracklist

1. Hi, How Are You

2. The Bed, The Room, The Rain and You

3. Boom Boom Back (feat. Beck)

4. Stranger (feat. Grian Chatten)

5. Superstar

6. Mala Vista

7. On My Own

8. Coffee

9. En Forma

10. Bon Voyage

