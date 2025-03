Histórico: Fernando & Sorocaba se tornam os primeiros artistas brasileiros a tocar no Grand Ole Opry Convite veio do cantor norte americano Dustin Lynch, que quer a presença da dupla no evento em Nashville/TN Cartão de Visita|Do R7 18/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Convite veio do cantor norte americano Dustin Lynch, que quer a presença da dupla no evento em Nashville/TN

A dupla Fernando & Sorocaba acaba de receber um convite histórico para se apresentar no Grand Ole Opry, o templo da música country em Nashville, EUA. Eles serão os primeiros artistas brasileiros a subir ao palco desse icônico local, um marco para a música sertaneja e para a internacionalização da carreira da dupla.

O convite foi feito pelo cantor norte-americano Dustin Lynch, com quem o duo já colaborou no projeto ‘Nash’. A parceria na faixa "Gosta de Caras Assim" fez parte do álbum que leva o nome da cidade de Nashville, e depois ganhou uma apresentação especial do trio no show de Fernando & Sorocaba no Jaguariúna Rodeo Festival, em 2024, em um bloco dedicado ao country.

"É difícil de acreditar! Nunca um brasileiro pisou nesse palco, meu Deus, que sonho!", compartilha Sorocaba, visivelmente emocionado. "Para quem ama música country, estar no Grand Ole Opry é um sonho realizado. Eu ainda estou sem palavras. Esse é um templo da música, onde os maiores artistas do mundo já se apresentaram. E nós fomos convidados! Não é algo que você possa pagar para estar lá, é um privilégio único. Não vejo a hora de viver esse momento mágico. Não tenho como agradecer ao Dustin. Partiu comprar passagem!"

A performance de Fernando & Sorocaba no Grand Ole Opry reforça a crescente projeção da música sertaneja internacionalmente, mostrando que a arte de contar histórias por meio da música pode conectar culturas e públicos ao redor do mundo. A apresentação está marcada para este ano e promete ser um momento inesquecível para os fãs do sertanejo e da country music.