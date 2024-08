Hits de Ludmilla ganham versão MTG por MC GW, DJ 2F, DJ Caetano e KR As românticas “A Boba Fui Eu” e “Não Quero Mais” entram na tendência das montagens dançantes assinadas por produtores renomados da... Cartão de Visita|Do R7 17/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 17h26 ) ‌



As românticas “A Boba Fui Eu” e “Não Quero Mais” entram na tendência das montagens dançantes assinadas por produtores renomados da cena funk

Na onda do sucesso das MTGs (ou montagens), duas músicas que são grandes sucessos da cantora Ludmilla prometem se destacar dentro desta nova tendência. Lançada em 2019, “A Boba Fui Eu” faz parte do álbum ‘Hello Mundo’ da artista e continua sendo um hit até os dias atuais. Agora, nesta sexta-feira, 16 de agosto, a versão “MTG A Lei do Retorno (A Boba Fui Eu)” será lançada pela Warner Music Brasil, com produção da Mousik, produção musical de DJ Caetano e novos vocais de MC GW, que se misturam ao conhecido refrão na voz de Lud: “Quem mandou eu me apaixonar/Quem mandou eu não me controlar/Quem mandou eu me entregar/Quem mandou eu me apegar/A boba fui eu, a boba fui eu”. O lançamento estará disponível nas plataformas de streaming e no YouTube.

Ainda em agosto, também será lançada uma MTG inédita de “Não Quero Mais”, outro hit de Ludmilla. Na nova versão, assim como em “A Boba Fui Eu”, o romantismo de ambas dá lugar à sonoridade funk, com batidas mais fortes e super dançantes. A montagem ganha versos inéditos do cantor e compositor KR, com produção musical do DJ 2F. A previsão de lançamento é para o dia 23.

Lançamento Warner Music Brasil e Mousik - 16 de agosto/2024

