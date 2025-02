Horsegirl revela o novo single “Frontrunner” Horsegirl – o trio de melhores amigas Nora Cheng, Penelope Lowenstein e Gigi Reece, de Nova York e Chicago – lançou “Frontrunner” Cartão de Visita|Do R7 14/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h46 ) twitter

Horsegirl – o trio de melhores amigas Nora Cheng, Penelope Lowenstein e Gigi Reece, de Nova York e Chicago – lançou “Frontrunner”, o último single e videoclipe de seu segundo álbum, Phonetics On and On, que será lançado nesta sexta-feira pela Matador Records. Em conjunto, a banda anuncia uma turnê de verão na América do Norte.

“Frontrunner”, que segue os singles lançados anteriormente '“Julie”, “Switch Over” e “2468”, mostra a simplicidade das composições da banda, lembrando os arranjos divertidos de bandas como The Feelies e Young Marble Giants. Em termos de letra, a música nos conduz por cenas familiares da infância e da juventude, com Lowenstein cantando ternamente sobre uma manhã tranquila lendo na cama com seu amor dormindo ao seu lado: “In the morning / When you're sleeping / I can't wait and I can't wait to compromise / In the morning / When you're sleeping - I can't wait and I can't wait.”

Dirigido e editado pela banda, o videoclipe de “Frontrunner” mostra Lowenstein, Reece e Cheng procurando uma pela outra em vários locais de sua cidade natal, Chicago.

Produzido por Cate Le Bon e gravado no The Loft em Chicago, o lar original e sonoro da Horsegirl, Phonetics On and On é uma exploração das linhas entre o pop, o minimalismo e a experimentação lúdica. Com a ajuda de Le Bon, Horsegirl se expande em territórios sonoros brilhantes, utilizando novas ferramentas, incluindo violinos, sintetizadores e sinos de gamelão, para dar vida a esse mundo. É um álbum para dançar, já que as melodias dançantes da bateria de Reece e as guitarras brilhantes de Lowenstein direcionam sua atenção para a química e o domínio da forma da banda.

