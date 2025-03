Hotéis de Jurerê in promovem atrações culturais no aniversário de Florianópolis Hóspedes terão experiências envolvendo gastronomia típica e apresentações com artistas locais Cartão de Visita|Do R7 14/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hóspedes terão experiências envolvendo gastronomia típica e apresentações com artistas locais

Março é um dos meses mais especiais para visitar Florianópolis. A tranquilidade da cidade, combinada com as festividades do seu aniversário no dia 23, torna a experiência ainda mais incrível. Em Jurerê in_, os hotéis IL Campanario e Jurerê Beach Village irão promover programação cultural rica e diversificada, que permitirá aos hóspedes, e também ao público local, vivenciarem a essência da cultura manezinha de forma interativa.

A comemoração começa logo pela manhã nos dois hotéis, com um café temático (aberto também a passantes), onde será possível saborear uma seleção de delícias típicas da gastronomia local como: rosca de polvilho, orelha de gato, bombocado, beiju de farinha de mandioca, batata doce, banana frita e grelhada, entre outras gostosuras.

No Jurerê Beach Village, o café da manhã será voltado especialmente para as crianças, com a participação de personagens típicos da Ilha. O evento para os pequenos será uma verdadeira festa: crianças de 0 a 5 anos são cortesia e de 6 a 12 anos pagam meia (acompanhadas de pagantes).

‌



Ao longo do dia, a festa pelo aniversário continua com diversas atrações nos dois hotéis, que prometem agradar a todos os públicos. Destaque para as apresentações de Boi de Mamão, uma das mais tradicionais manifestações culturais da cidade, trazida pelos colonizadores açorianos e que persiste por gerações.

Será uma oportunidade única para mergulhar na história de Florianópolis, aproveitando momentos de aprendizado, ao lado de músicos e artistas locais, que trazem vida à história e à cultura manezinha. Informações e reservas: (48) 3331-7200 e reservas@habitasul.com.br

Além das atrações nos hotéis, os turistas também poderão aproveitar a programação do aniversário de Florianópolis, que acontecerá no Jurerê OPEN, que fica também em Jurerê in_. No dia 22/3 (sábado), local será um dos palcos da Maratona Cultural, que acontecerá em vários bairros da cidade durante todo o final de semana. No OPEN o evento será das 9h às 22h, com aulão de yoga, diversos shows musicais, roda de samba, DJs, atrações infantis, recreação, Boi de Mamão, entre outros. Tudo ao ar livre e gratuito, e o espaço é petfriendly.