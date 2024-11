Hotéis de Jurerê Internacional terão opção de ceia de Natal com pernoite e a chegada do Papai Noel Eventos abertos ao público no IL Campanario e Jurerê Beach Village contarão ainda com jantar kids Cartão de Visita|Do R7 27/11/2024 - 13h28 (Atualizado em 27/11/2024 - 13h28 ) twitter

A noite de Natal está chegando e para torná-la ainda mais encantadora, os hotéis de Jurerê Internacional (Jurerê in) – o IL Campanario e o Jurerê Beach Village – em Florianópolis, irão promover as suas tradicionais ceias de Natal. Elas serão abertas ao público, com experiências gastronômicas comandadas por chefs e atrações para todas as idades.

O jantar será open bar e open food, em ambientes requintados, com linda decoração temática e música ao vivo selecionada. A novidade este ano é que o Jurerê Beach Village estará disponibilizando o pernoite (de 24 para 25/12), com café da manhã incluso - proporcionando assim um Natal repleto de conforto, comodidade e momentos inesquecíveis para as famílias. Confira os detalhes das festas:

IL CAMPANARIO

A ceia será um verdadeiro banquete, com mais de 30 opções disponibilizadas em ilhas gastronômicas, incluindo entradas como tartar de atum, saladas, carpaccios, queijos, frios e folhas. Já entre os pratos principais, haverá delícias como tender, peru, ostras, filé mignon, bacalhau e camarão.

As sobremesas serão um espetáculo à parte, com tiramisù, panna cotta, cake de chocolate, tortas e doces finos. O open bar incluirá vinhos, espumantes, whisky, cerveja e bebidas sem álcool. O público será recebido ao som de violino e haverá apresentação de trio instrumental durante o jantar. Horário: 20h às 23h.

As crianças terão um jantar próprio, com cardápio personalizado, além da presença de recreadores, que vão garantir a diversão da noite natalina. Horário: 19h às 20h15. A chegada do Papai Noel, com entrega de presentes (previamente encaminhados pelos pais) promete fazer a alegria das crianças. Horário: 15:30 às 17:30.

VALORES

Ceia - R$ 1.400 por pessoa. Crianças de 6 a 12 anos pagam 50%. De 0 a 5 anos gratuito.

Reservas pelo site - Experiências | Let's Book

JURERÊ BEACH VILLAGE

A ceia com cerca de 35 opções de pratos e iguarias terá entradas variadas, como queijos, embutidos, salmão, saladas, pupunha, ostras, pães e patês. Já entre os pratos principais, destaque para o tender, peru e pratos à base de filé mignon, peixes, suínos e deliciosos acompanhamentos.

Para finalizar, uma mesa com vários tipos de sobremesas (tortas, tiramisù, panna cotta, cake e rabanadas), doces finos e frutas. O open bar será composto por vinho, espumante, cerveja, refrigerante, suco e água mineral. A música ao vivo ficará a cargo da Banda Doc. Horário: 20h30 às 23h30 (bebidas até 1h).

A noite será especialmente animada para as crianças, com uma ceia infantil repleta de gostosuras e também muita diversão. Haverá brincadeiras, gincanas e uma sessão de cinema para entreter os pequenos. Horário: 21h à 01h. O momento mais esperado pelas crianças será a chegada do Bom Velhinho, que irá interagir com o público e entregar os presentes (previamente repassado pelos pais).

VALORES

Somente ceia - R$ 1.200 por pessoa. De 6 a 12 anos pagam 50%. De 0 a 5 anos: gratuito.

Reservas pelo site - Experiências | Let's Book

Ceia + pernoite + café da manhã - A partir de R$ 3.329,20 por pessoa

Reservas pelo site - Experiências | Let's Book