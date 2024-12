Hotel de safári preferido dos brasileiros lança nova vila para famílias Localizado no famoso Kruger National Park, na África do Sul, o luxuoso Sabi Sabi Private Game Reserve lançou no último mês de outubro... Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h09 ) twitter

Localizado no famoso Kruger National Park, na África do Sul, o luxuoso Sabi Sabi Private Game Reserve lançou no último mês de outubro sua nova Mandleve Villa. Antes uma suíte convencional, ela agora conta com dois amplos quartos e banheiros, perfeitos para receber famílias e amigos próximos que desejam compartilhar a experiência na savana africana. Seu nome homenageia um ícone, o elefante Mandleve, conhecido por ter as presas mais pesadas já registradas na região, e a grandeza é refletida na vila, que proporciona aos hóspedes uma rica conexão com o meio ambiente e a vida selvagem.

Localizada no Bush Lodge – são quatro lodges que compõe o Sabi Sabi, sendo esse o único que aceita crianças – a antiga suíte de um quarto foi transformada em um oásis de luxo, privacidade e exclusividade. Decorada no estilo contemporâneo do lodge, já é um símbolo de conforto e luxo no amado hotel familiar. Situada na área mais reservada do Bush, ela inclui um veículo exclusivo para safáris, pilotado por uma equipe especializada de guias, garantindo uma aventura personalizada e tranquila e a melhor experiência possível na hora de avistar os animais selvagens, entre outros encantos da fauna e flora sul-africana.

Por dentro, uma paleta neutra sofisticada é realçada por tons de verde e texturas ricas de madeira maciça e fibras naturais. A ampliação arquitetônica da suíte aumentou significativamente seu espaço, introduzindo um quarto principal iluminado e arejado, e transformando a entrada em uma área acolhedora e cheia de luz. Ao chegar, os hóspedes são recebidos por um impressionante conjunto de pendentes metálicos entrelaçados, interpretações modernas do tradicional artesanato africano, suspensos acima de uma mesa decorativa com uma coleção de vasos verdes.

O espaço de convivência, que inclui deck privativo e piscina, oferece vistas da savana africana. Além disso, obras de arte, incluindo duas peças de Sarah Kelly, garantem que o interior da suíte complemente a paisagem externa sem ofusca-la.

A inauguração da Mandleve Villa se junta a uma série de renovações realizadas nos últimos anos nos lodges do Sabi Sabi, mostrando a preocupação do hotel em se manter novo e atualizado, sem abandonar a tradição de oferecer aos hóspedes uma segunda casa na savana. Com essa novidade, cria mais um espaço ideal para famílias, ou mesmo para grupos que se interessam em curtir a experiência de um safári de modo mais personalizado e flexível, com o formato de vila.

Com a escolha do nome, garantem que a memória de Mandleve atravesse a reserva assim como ele fazia ao longo das margens do rio Sabie. Lembrado por sua presença imponente, deixou uma marca profunda naqueles que tiveram a sorte de encontrá-lo e agora tem sua história homenageada no Sabi Sabi.