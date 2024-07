Hotel lendário na Riviera Francesa apresenta obras monumentais em seu icônico jardim

‌



A exibição acontece no aclamado Hotel du Cap Eden Roc e traz um grupo de esculturas de renomados artistas da atualidade, dentre eles, Daniel Buren, Alicja Kwade, Bertrand Lavier, Ugo Rondinone e Lee Ufan, em colaboração com o galerista Kamel Mennour

O luxo e a serenidade da Côte d’Azur, o brilho do Mar Mediterrâneo e os pinheiros centenários oferecem um cenário excepcional para a exposição de obras de arte inaugurada no lendário Hotel du Cap-Eden-Roc, que se estende até 20 de outubro. Muitos artistas do século XX, como Henri Matisse, Pablo Picasso, Marc Chagall e Fernand Léger, deixaram sua marca no local.

Mantendo a tradição, o icônico hotel convida o galerista Kamel Mennour a apresentar esculturas monumentais de cinco artistas contemporâneos de destaque, dentre eles, Daniel Buren, Alicja Kwade, Bertrand Lavier, Ugo Rondinone e Lee Ufan.

Cinco artistas, cinco obras que iniciam um diálogo atemporal entre arte e natureza nos jardins do Hotel du Cap-Eden-Roc, revelando o local sob uma nova perspectiva. As obras surpreendem os visitantes com jogos de espelhos, formas e cores. Daniel Buren combina cor, transparência e o "céu", lembrando que "sem o céu e os raios do sol, metade da obra desaparece". Alicja Kwade transforma a matéria em um poético jogo de espelhos entre uma rocha e sua réplica em alumínio. A escultura de Bertrand Lavier, da série Walt Disney Productions, traz a ficção para a realidade ao dar forma a imagens. Ugo Rondinone explora estereótipos da escultura com uma imensa figura humana em sua dimensão mais arcaica. Lee Ufan confronta pedra e aço, simbolizando o equilíbrio entre natureza e cultura.

A exposição convida os visitantes a explorar os vínculos entre arte e natureza, oferecendo uma oportunidade única de refletir sobre nossa relação com o mundo ao redor, enquanto celebra a diversidade da expressão artística.

Sobre a Galeria Mennour

Fundada em Paris em 1999, a Galeria Mennour se destaca por suas exposições, projetos desenvolvidos em parceria com instituições culturais, presença em importantes feiras de arte internacionais e uma rede global de colaboradores. Representando cerca de quarenta artistas vivos e espólios artísticos significativos na arte moderna e contemporânea, a galeria é um ator chave no cenário artístico e no mercado de arte contemporânea.

Sobre a Oetker Collection