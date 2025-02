Hotel Nayara Alto Atacama anuncia tarifas especiais para 2025 Visitantes terão oportunidade de ter 35% de desconto no programa Full Experience Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h46 ) twitter

Visitantes terão oportunidade de ter 35% de desconto no programa Full Experience

O Nayara Alto Atacama, parte da rede Nayara Resorts, uma coleção de 6 hotéis de luxo em lugares remotos e cercados de uma natureza exuberante, lança uma promoção especial aos viajantes que desejam conhecer o Atacama neste ano. Entre os dias 1 e 15 de fevereiro, será possível obter o programa Full Experience com 35% de desconto para reservas de 4 noites ou mais, realizadas por meio do site do hotel. O período de estadia é de 9 de maio a 30 de setembro.

O hotel, escolhido como um dos 15 melhores da América do Sul pela Condé Nast Traveler em 2023 e membro da The Leading Hotels of The World, fica entre a Cordilheira de Sal do Chile e a antiga fortaleza de Pukará de Quitor, uma construção de pedra datada do século 12 e repleta de história. Está a 2.500 metros de altitude e a 3km da simpática San Pedro de Atacama.

Possui suítes com vistas impressionantes para o visual árido do deserto, seis piscinas, o Puri SPA, o próprio observatório de estrelas, com telescópio e cadeiras reclináveis e giratórias, e uma programação completa para os vários atrativos da região, como o Valle de La Luna ou a Laguna Cejar.

O programa Full Experience oferece todas as refeições e bebidas, acesso às piscinas e ao Puri SPA e todas as experiências pelo deserto com uma equipe de guias especializados. Destaque para a programação para quem viaja com crianças: o hotel realiza passeios culturais por trilhas e bosques, biking, aulas de introdução à astronomia, atividades artísticas com argila e visita à Reserva Elemental Puribeter, considerada Patrimônio Natural e Cultural do Chile.

Mais informações no site https:// nayaraaltoatacama.com/.

Sobre o Nayara Alto Atacama:

Nayara Alto Atacama foi concebido para ser um resort ecológico que conecta os hóspedes ao planeta e a si mesmos. Ao todo são 42 quartos, que podem chegar a 70 metros quadrados com direito a terraços privativos emoldurados pelas cores vivas do Atacama. Um santuário de pedra, fogo e água, que convida os hóspedes a relaxarem após um dia de aventura no deserto, quer seja em uma de suas seis piscinas, durante uma massagem relaxante ou desfrutando de sua rica culinária nativa.