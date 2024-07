Hotel Português lança suíte inspirada no Fado Com o intuito de homenagear um ícone da cultura portuguesa, o Corinthia Lisbon, luxuoso hotel de Lisboa, se juntou ao GA Design, prestigiado...

Alto contraste

A+

A-

Com o intuito de homenagear um ícone da cultura portuguesa, o Corinthia Lisbon, luxuoso hotel de Lisboa, se juntou ao GA Design, prestigiado atelier de design de interiores de luxo sediado em Londres, para lançar a suíte Fado. O projeto original é marcado em cada detalhes por inspirações vindas desse estilo musical que tem origem na Lisboa oitocentista e foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2011.

Um dos destaques da suíte está nas paredes, adornadas por impressionantes obras de arte de autoria dos artistas portugueses Diogo Navarro e Alberto Péssimo, cujas obras, comissionadas em exclusivo para a suíte, captam a essência das melodias do Fado, contribuindo para seu apelo artístico. Além disso, no coração do quarto é possível observar uma guitarra portuguesa, que leva aos hóspedes os ritmos que ecoam pela noite nos bairros pitorescos de Lisboa.

Completam a decoração outros detalhes alusivos à guitarra portuguesa, esculpidos por artesãos locais em algumas peças de mobiliário feitas em madeira, e presentes também nas elegantes peças decorativas de porcelana Vista Alegre, com design contemporâneo assinado por Catarina Pestana. Para que os hóspedes possam conhecer melhor o estilo musical português, o Corinthia Lisbon oferece na suíte uma coleção de livros sobre o Fado, proporcionando momentos de relaxamento e leitura durante a estadia.

Com uma paleta de cores dramáticas em tons de vermelhos ricos e neutros quentes, a suite possui chão de madeira em todos os espaços, vestido por confortáveis e luxuosos tapetes de lã feitos à mão, com desenhos em relevo criados por Ferreira de Sá, um dos maiores e mais antigos fabricantes de tapetes da Europa. Uma ampla sala de estar e de jantar, bem como um bar, oferecem à suíte um refúgio de elegância refinada. Além disso, o quarto inclui dois roupeiros estilo "walk-in closet" e um luxuoso banheiro de mármore com banheira e ducha tropical separados.

Publicidade

Para famílias ou aqueles que procuram espaço adicional, é possível oferecer dois quartos comunicantes, criando uma grande suíte de luxo composta por dois ou três quartos.

O espaço conta ainda com comodidades de design inteligente e tecnológico, como smart TV UHD com Chromecast, tomadas compatíveis com o sistema dos EUA, da Europa e do Reino Unido, e portas USB convenientemente localizadas ao lado da cama e incorporadas nas mesas de cabeceira. A iluminação com sensor de toque na cabeceira permite criar ambientes personalizados.

Publicidade

Para que os hóspedes possam desconectar do mundo exterior e cuidar de si, o Corinthia Lisbon oferece também uma gama de produtos de banho da marca ESPA, líder em cuidados com a pele, promovendo nutrição e calma interior.

“Para os nossos hóspedes que desejam realmente conectar-se com a cultura portuguesa e dormir numa suite que oferece a experiência de uma galeria de arte, oferecemos uma experiência hoteleira e cultural sem paralelo. Precisamos manter o nosso produto relevante para os nossos hóspedes, e a nossa oferta de suites temáticas leva-nos para o futuro”, disse César Silva, Diretor Geral do Corinthia Lisbon.

Grupo Corinthia Hotels

A cadeia de hotéis cinco estrelas Corinthia foi fundada pela família Pisani, originária de Malta, tendo permanecido fiel às suas origens como um negócio familiar movido pela devoção, pelo cuidado e pela qualidade de cada detalhe dos serviços. Para além do moderno Corinthia Lisbon, na capital portuguesa, o portfólio Corinthia inclui o Corinthia Hotel Budapest, na Hungria, o Corinthia Hotel Prague, na República Checa, o Corinthia Hotel St. Petersburg, na Rússia, o Corinthia Palace Hotel & Spa, em Malta, o Corinthia Hotel St George’s Bay, em Malta, o Corinthia Hotel Tripoli, na Líbia, o Corinthia Hotel London, na Inglaterra, e o Corinthia Khartoum, no Sudão.

Para mais informações sobre o Corinthia Lisbon, visite www.corinthia.com/pt-pt/lisbon e o Instagram @corinthialisbon