Hotel Termas Chillan é o lugar completo para a estação mais fria do ano

O inverno chegou e a propriedade ski-in-out, localizada em Chillán, é ideal para toda a família e já foi eleita uma das melhores de esqui do país

Agora em 22 junho, no comecinho do inverno, o Termas Chillan reabre suas portas para ansiosamente receber seus hóspedes. E aos amantes dos esportes desta estação é importante destacar que o hotel é ski-in-out, o que faz toda a diferença na hora de esquiar. Inclusive, as aulas de esqui também podem ser feitas por crianças a partir de três anos de idade em uma área exclusiva com quatro pistas, um lift e um elevador aberto. E além disso tudo, os pequenos podem se divertir em um passeio de trenó, caminhadas com raquetes e excursões em motos de neve. A diversão por lá é garantida para a família toda.

No hotel existe ainda o Alunco Spa & Wellness - o maior spa do Chile e um dos maiores e mais completos da América Latina - e que faz um convite para uma imersão de autocuidado com uma variedade imensa de massagens: a relaxante com aromaterapia, a energizante, a com pedras quentes, regenerativa, terapia de Reiki, Shiatsu, entre tantas outras opções. O spa oferece também rituais de renovação corporal, com drenagem linfática, esfoliação facial e corporal. Além disso, os banhos de vapor na jacuzzi, a sauna seca e úmida, as piscinas aquecidas de diferentes tamanhos, completam as experiências que você terá na época mais fria do ano e com extremo conforto. Programe a viagem até lá e quando chegar ao hotel se surpreenda com a beleza arquitetônica de toda a propriedade.

Sobre o Termas Chillan

Em 1997, com a abertura do Grand Hotel Chillán, o destino entrou no mapa do turismo de luxo e em 2018 o hotel foi eleito um dos melhores de esqui do país. Para atrair ainda mais turistas que buscam experiências exclusivas, em 2019 o hotel Termas Chillan passou por uma remodelação completa – tanto de instalações como até da marca. Nos sete andares do prédio principal, os hóspedes podem se dividir entre os 112 quartos decorados com temáticas que remetem a natureza que rodeia o prédio. Sua atmosfera, traduzida na arquitetura de Rodrigo Caldera e na decoração assinada por Ricardo Cuevas – que já foi premiado pela CASACOR Chile como melhor decorador de spa e hotéis – traz para dentro do estabelecimento elementos do bosque que envolvem a propriedade. Toda madeira utilizada na remodelação, por exemplo, é proveniente do sul do país.