Ichiko Aoba revela o novo single “SONAR” Ichiko Aoba apresenta "SONAR", o último single de seu aguardado álbum Luminescent Creatures, que será lançado em 28 de fevereiro via... Cartão de Visita|Do R7 11/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

Ichiko Aoba apresenta "SONAR", o último single de seu aguardado álbum Luminescent Creatures, que será lançado em 28 de fevereiro via hermine / Psychic Hotline. Como o núcleo emocional do álbum, a faixa posiciona o sonar (navegação e localização por som) como uma metáfora para encontrar conexão humana em meio às profundezas da solidão. SONAR apresenta um delicado véu de sintetizadores cintilantes que servem de pano de fundo para um arranjo simples, composto apenas pela voz de Aoba e um teclado, destacando a poesia sensível da canção e sua melodia elegante. Um eco de sua voz surge, reverberando como o canto gracioso de um mamífero marinho tentando encontrar seus companheiros.

Acompanhando a música, há um videoclipe deslumbrante dirigido pelo colaborador de longa data Kodai Kobayashi. O vídeo combina CGI intrincado com acrobacias elaboradas, criando uma experiência visualmente cativante que complementa perfeitamente a intensidade emocional da canção. Liderado pelo artista contemporâneo e ator Norimizu Ameya, a narrativa aborda temas de perda de forma sutil, transmitindo uma mensagem nuançada sobre a natureza da conexão humana. Filmado em diversas locações no Japão, o vídeo mergulha cinematograficamente no universo de Ichiko.

Nos últimos anos, Ichiko Aoba explorou toda a amplitude de sua habilidade, casando a guitarra clássica de seus trabalhos anteriores com grandiosas passagens orquestrais. Seu álbum anterior, Windswept Adan (2020), foi aclamado por veículos como Pitchfork, The Guardian, The Needle Drop e outros, tornando-se um sucesso por meio do boca a boca e conquistando a admiração de músicos internacionais, incluindo Japanese Breakfast, Mac DeMarco, Laufey, Owen Pallett, Caroline Polachek, Weyes Blood e Black Country, New Road.

‌



Luminescent Creatures abre um portal ainda mais amplo para a mente de Ichiko, explorando a origem da vida por meio de paisagens musicais etéreas. Suas composições se tornaram mais grandiosas, sua composição mais refinada, mas sua capacidade de fazer os ouvintes se sentirem em um cosmos particular ao seu lado permanece tão forte quanto nunca.

Durante uma visita ao arquipélago de Ryukyu, no Japão, onde realizou pesquisas de campo, Ichiko ficou fascinada pela beleza infinita — e pelo ocasional terror — do oceano. O mar é imenso e antigo, refletindo as duras condições das quais a vida surgiu, mas também é um guardião de memórias, abrigando um vasto registro de fósseis que um dia nadaram em suas águas. Ela mergulhava apenas com o ar em seus pulmões, entregando-se aos caprichos das marés. "Sinto que não consigo resistir ao chamado do oceano", diz Ichiko, "mas sei o quão fácil seria para meu pequeno corpo ser engolido pelo mar." Essa contradição, entre delicadeza e poder, despertou um sentimento de reverência que se manifesta nas paisagens sonoras de Luminescent Creatures.

‌



Ichiko Aoba online:

Website | Instagram | X | Facebook | YouTube | Patreon