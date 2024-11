Ícone da hotelaria brasileira, o Fera Palace completa 90 anos No começo do ano, uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo apontou que Salvador é o destino que desperta mais interesse dos... Cartão de Visita|Do R7 17/11/2024 - 20h48 (Atualizado em 17/11/2024 - 20h48 ) twitter

No começo do ano, uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo apontou que Salvador é o destino que desperta mais interesse dos brasileiros, à frente de destinos como Fernando de Noronha e o Rio de Janeiro. Com ações do poder público e da iniciativa privada, o Centro Histórico de Salvador vem passando por uma verdadeira transformação, seja com a requalificação de ruas, igrejas, museus ou com ampliação da programação cultural. Uma grande parte desse processo de requalificação vem com a ação de investidores que apostaram no potencial da região e prezam pela valorização cultural, como é o caso do grupo Fera Investimentos, cujo hotel de luxo, o Fera Palace Hotel, reabriu suas portas em 2017 e abriu caminho para uma série de intervenções públicas que surgiram após 2017 e motivaram novas empresas privadas a se estabelecerem na região, que agora está vivenciando uma nova fase.

Situado no Centro Histórico de Salvador, na Rua Chile – a primeira Rua do Brasil –, o original Palace Hotel foi construído como o primeiro hotel de luxo de Salvador, e do Nordeste, em 1934 pelo Comendador Martins Catharino. Um imponente prédio de oito andares construído em uma esquina “pontuda” triangular, inspirado na arquitetura do Flatiron Building, o Palace Hotel era uma referência de luxo e um ícone arquitetônico da cidade e símbolo do turismo em Salvador. Pelo lobby do hotel, passaram personalidades como Carmem Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda e Orson Welles. Até o cassino no primeiro andar foi um dos cenários da obra Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Jorge Amado, uma das muitas riquezas literárias da Bahia. Em outras palavras, o hotel era o place to be na capital baiana.

Desde o final dos anos 80, o hotel estava em declínio, eventualmente fechando suas portas, até a Fera Investimentos, que investe no Centro Histórico de Salvador desde 2011 com diversos projetos imobiliários, liderada pelos fundadores, Antonio Mazzafera e Marcelo Faria Lima, assumir a gestão do equipamento hoteleiro. Com uma equipe de profissionais qualificados, a empresa se propôs a restaurar a tradição e sofisticação do hotel, como nos seus dias de ouro na década de 1930. O projeto de restauração contou com a assinatura do premiado arquiteto dinamarquês, Adam Kurdahl, do escritório Spol Architects em São Paulo. Visando preservar a autenticidade e originalidade do imóvel, cuja fachada é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e é composta por 230 adornos externos originais e 640 janelas de madeira maciça, Kurdahl realçou as características marcantes do edifício. Todos os adornos e janelas foram restaurados minuciosamente, e o hotel renasceu como o Fera Palace Hotel em 2017.

Além de preservar a história arquitetônica do edifício, que celebra seu 90º aniversário em 2024, foi igualmente importante garantir que o interior do hotel mesclasse o Art Déco com aspectos baianos. Logo na recepção, o hóspede se depara com o piso em mosaico preto e branco, imponentes lustres Art Déco, e impressionantes esculturas da artista plástica baiana Nádia Taquary. Suas peças lindamente elaboradas, feitas com uma mistura de madeira, búzios, palhas, miçangas, pastilhas de coco, ouro, prata, conta e figas, exaltam a religiosidade afro-baiana, parte essencial da identidade de Salvador. Sua obra "Nós”, que está lindamente exposta no lobby do hotel para que todos possam ver, remete a uma lembrança que a artista tem da sua mãe, quando se hospedaram no então Palace, há anos atrás.

‌



Atrás do balcão de recepção em madeira, o armário de correspondência do hotel permanece como uma homenagem à história do hotel. O papel de parede tropical que acompanha essas peças vintage proporciona uma verdadeira sensação de lugar que reflete o tropicalismo da Bahia. O térreo é o coração da culinária e mixologia do hotel onde a mistura caprichosa de elementos Art Déco e cultura baiana continua. O balcão do lobby bar foi decorado com pastilhas estilo anos 30 e tampo em latão envelhecido e a adega de 4m de altura tem capacidade para mais de 1.000 rótulos variados. Também é servida uma ampla seleção das melhores cachaças artesanais do Brasil.

O restaurante do hotel, Omí, tem conceito assinado pela premiada dupla de chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, responsáveis pelos premiados restaurantes Ori e Origem em Salvador. Com origem no vocabulário yorubá, a palavra Omí significa “água” e remete ao sentido de fecundidade, geração da vida. Grande parte dos insumos que dão vida aos pratos do Omí têm origem na própria Baía de Todos-os-Santos, trazendo o frescor dos alimentos direto para a mesa. As cerâmicas onde são servidos os pratos foram produzidas artesanalmente pelo Atelier Buriti, da ceramista Beatriz Godoy. As peças foram criadas em consonância com o conceito do restaurante e são mais um elemento de design do hotel que pode ser apreciado nas mesas do Omí.

‌



Os pavimentos e 81 quartos do hotel dispõem de designs distintos, com composições de móveis e cores diferenciados, criando assim, cada ambiente com espaço diferenciado. Os pisos originais de taco de madeira e mármore foram recuperados e os elementos como louças, metais e luminárias tem todo o charme e inspiração do estilo da época. Os quartos contam com uma paleta de cores claras pastéis, que remetem ao Art Déco, e que também realçam a luminosidade da Bahia e ganharam móveis com forte identidade baiana através do uso de materiais regionais como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval. Outros elementos que inserem o hotel na cultura estadual são as dezenas de fotos retratando a vida e a cultura baiana pelo fotógrafo baiano Akira Cravo no restaurante, corredores e apartamentos.

O espaço na cobertura do hotel oferece uma vista deslumbrante sobre a Baía de Todos os Santos. Em 2024, o disputado rooftop foi completamente repaginado em parceria com a Le Lis com a marca de moda brasileira Le Lis trazendo outro elemento de brasilidade para a experiência do hóspede. O Fera Lounge é o espaço perfeito para relaxar e desfrutar drinks e petiscos da Bahia durante o dia, ao lado da piscina com borda infinita de 25m de comprimento, revestida em cerâmica esmaltada produzida artesanalmente. À noite, os hóspedes podem desfrutar de um espetacular jantar ao pôr do sol no Restaurante Fera Rooftop, comandado pelos Chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem. O menu é servido em etapas, inspirado na culinária de países mediterrâneos como Portugal, Espanha, Líbano, Grécia e França.

‌



“O Fera sempre mantém um diálogo próximo com a identidade da Bahia e não poderia ser diferente. Nosso propósito é valorizar ainda mais a cultura baiana e mostrar excelência no que oferecemos, algo que sempre esteve entre os propósitos de cada projeto que pensamos para o hotel”, comenta Antonio Mazzafera.

O trabalho desenvolvido pelo hotel é reconhecido pelo coordenador-presidente da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio Bahia e presidente da Salvador Destination, Glicério Lemos. “O Fera dá uma contribuição muito importante à cidade a partir do momento em que divulga o Centro Histórico e de todo esse investimento que o grupo vem fazendo na região. É um trabalho muito importante para revitalização do Centro. Parabenizo Antonio Mazzafera pela vontade e decisão de investir e requalificar essa região tão importante da nossa cidade”.

Já para a secretária da Fazenda do município de Salvador, Giovanna Victer, "o Fera Palace é uma referência excepcional sobre a convergência de propósitos da revitalização de equipamentos urbanos com a atividade econômica. Trata-se de uma visão moderna e empreendedora que inspira novos projetos para o Centro Histórico de Salvador e apresenta grande retorno para a cidade.”

Em 2023, o Fera Palace se tornou o primeiro hotel membro da Historic Hotels no Brasil. A Historic Hotels Worldwide é uma prestigiosa coleção de mais de 360 propriedades históricas ao redor do mundo que inclui antigos castelos, palácios e outras opções de hospedagem histórica com idade mínima de 75 anos ou mais. O Fera Palace é acompanhado por outros ícones globais como Le Royal Monceau em Paris e The Hollywood Roosevelt em Los Angeles.

“O Fera não é apenas um local de hospedagem, é um ambiente onde os visitantes mergulham na história do Brasil e da Bahia”, explica o CEO da Fera Hotéis, Antonio Mazzafera.

O Palace Hotel é um ícone da hotelaria de luxo na Bahia e no Nordeste há quase um século e espera dar continuidade a esse legado no futuro sobre a bandeira da Fera para as próximas gerações.

Serviço

Fera Palace Hotel

Endereço: R. Chile, 20 - Centro Histórico, Salvador - BA, 40020-000

Telefone: (+55) 71 3036-9200

Site: ferahoteis.com

Email: reservas@ferahoteis.com