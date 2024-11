Ícone da Soul Music Brasileira, Carlos Dafé desfila seus clássicos no Blue Note Rio, em Copacabana Em seu novo show, o “Príncipe do Soul” celebra aniversário em noite de hits e homenagens a nomes com quem construiu os pilares da Black... Cartão de Visita|Do R7 06/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h09 ) twitter

Em seu novo show, o “Príncipe do Soul” celebra aniversário em noite de hits e homenagens a nomes com quem construiu os pilares da Black Music no Brasil

Um dos grandes ícones da soul music brasileira, Carlos Dafé completa 77 anos e comemora com seu novo show no palco do Blue Note Rio, em Copacabana, no dia 08 de novembro, sexta-feira, às 20h. Para essa apresentação especial de aniversário, o “Príncipe do Soul” – como foi eternizado por Nelson Motta – promete tocar todos os seus clássicos com o auxílio luxuoso de sua banda Malandro Dengoso. Sucessos como “Acorda que eu quero ver”, “Tudo era lindo”, “De alegria raiou o dia”, “Venha matar saudades”, “A cruz” e “Pra que vou recordar o que chorei” se misturam a homenagens a Tim Maia e a toda a black music nacional.

Criador do gênero Samba Soul, o cantor e compositor Carlos Dafé é um dos artistas mais emblemáticos da música brasileira. Em mais de cinco décadas de carreira, quebrou barreiras e preconceitos sendo precursor, com Tim Maia, Cassiano, Hyldon, entre outros, do movimento da soul music no Brasil, nos anos de 1970. A sonoridade da sua obra sempre rompeu as divisas dos gêneros musicais, unindo samba, música latina, jazz, soul, bossa nova e choro, enriquecendo sua musicalidade.

Serviço:

‌



Show “Carlos Dafé – O Príncipe do Soul”

Dia e horário: 08 de novembro, sexta-feira, às 20h

‌



Local: Blue Note Rio – Avenida Atlântica, 1910, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: de R$ 60 a R$ 120, vendas pelo site https://www.eventim.com.br/ event/carlos-dafe-o-principe- do-soul-blue-note-rio- 19162314/

‌



Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Rede social: https://www.instagram. com/priscilanogueirajazz_/