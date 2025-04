Incubus anuncia o novo álbum: “Something in the Water” para este ano As lendas do rock dos EUA, Incubus, revelaram no mês passado que seu nono álbum de estúdio — o primeiro desde 8 (2017) — está finalizado... Cartão de Visita|Do R7 29/04/2025 - 16h01 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As lendas do rock dos EUA, Incubus, revelaram no mês passado que seu nono álbum de estúdio — o primeiro desde 8 (2017) — está finalizado e pronto para ser lançado

Cartão de Visita - Entretenimento

O vocalista Brandon Boyd já havia confirmado a existência do novo trabalho em entrevista à Flux FM, dizendo: “Acho que é um disco de fato ótimo, e estou muito orgulhoso dele, assim como todos nós da banda. Foi uma experiência maravilhosa gravá-lo.”

Antes de desembarcarem em Londres, o Incubus passou pela América Latina com uma série de shows muito especiais, que registraram sold out em diversas cidades, incluindo Santiago e São Paulo. O grupo também passou pela capital paranaense, Curitiba, México, Argentina, Peru e Costa Rica.

Durante essa turnê pela América Latina, a banda apresentou na íntegra o icônico álbum Morning View, além de tocar outros grandes sucessos, como “Drive”, “Pardon Me” e “Stellar”. A turnê também marcou a primeira vez que o público latino-americano viu a nova baixista, Nicole Row, se apresentar ao vivo com o grupo.

‌



Segundo Boyd, ela “se tornou uma adição valiosa de forma muito rápida”, tem “ideias incríveis” e é “um sopro de ar fresco” para o grupo.

Esta semana, o Incubus esteve em Londres para mais uma apresentação histórica de Morning View na íntegra, para um público esgotado na The O2 Arena, e confirmou o título do novo álbum, Something In The Water, com uma série de projeções ao longo do Rio Tâmisa, além de publicá-lo no Instagram oficial da banda.

‌



O novo álbum Something In The Water já está disponível para pré-venda AQUI.

Incubus online:

Website | Facebook | Instagram | X | YouTube