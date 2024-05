Indolente Malandragem Gravação do DVD do disco de Cliver Honorato

Gravação do DVD do disco de Cliver Honorato

Cliver Honorato, cantor e compositor belo-horizontino, faz o registro do show “Indolente Malandragem” em DVD, no dia 16/5, quinta-feira, às 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no dia do evento, na bilheteria do Teatro ou na Sympla, limitados a um par por CPF. A classificação é livre.

Na gravação do DVD “Indolente Malandragem”, Cliver será acompanhado pelos talentosos músicos Fillipe Glauss nas guitarras, Manassés Morais no contrabaixo, Yuri Fonseca Maia na bateria e Lucas de Moro nos teclados. A produção do espetáculo fica por conta de Jacson Dias, enquanto a produção musical é assinada pelo próprio músico Fillipe Glauss. Além disso, o palco ganhará vida com as projeções do VJ Luci e a iluminação cuidadosamente elaborada por Régelles Queiroz. A gravação audiovisual será realizada pela Primata Filmes.

Os recursos para esta empreitada foram viabilizados pelo importante mecanismo de fomento à cultura, o Fundo Municipal de Cultura, amparado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Sobre Indolente Malandragem

A ideia de fazer um álbum surgiu em 2019 e o artista fez uma campanha de financiamento coletivo para gravar, além do disco, videoclipes, arrecadando R$ 16 mil para iniciar o projeto. Porém, em 2020, a pandemia foi decretada e o lançamento e produção do álbum adiados. “Indolente Malandragem” tem a produção do músico Fillipe Glauss e arranjos criados coletivamente por Cliver Honorato, Fillipe Glauss, Daniel Guedes e Manassés Morais. “O disco vem com um suingue muito nosso, com a nossa identidade”, conta o artista. Os recursos para o álbum, além do financiamento coletivo, vieram da Lei Aldir Blanc, criada e decretada durante a pandemia.

Serviço:

Data: 16 de maio, quinta-feira

Horário: 20h

Classificação: livre

Ingressos: gratuitos, retirados no dia do evento, limitados a um par por CPF

Horário de funcionamento da bilheteria: de terça a sexta-feira, das 12h às 20h ou até 30 minutos após o início do espetáculo. Sábados, domingos e feriados, 3h antes do início da sessão e até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

Centro Cultural Unimed-BH Minas

Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes. Belo Horizonte - MG