Ingressos para show gratuito de Renato Teixeira no Sesi Sertãozinho já estão disponíveis Para clientes Sesi, a retirada acontece mediante apresentação da carteirinha na secretaria; para o público geral, a reserva de ingressos... 09/09/2024 - 16h00



Para clientes Sesi, a retirada acontece mediante apresentação da carteirinha na secretaria; para o público geral, a reserva de ingressos começa na quinta-feira (12)

Começa nesta segunda-feira (9) a retirada de ingressos gratuitos para o show de Renato Teixeira no Sesi Sertãozinho, que acontecerá no dia 27 de setembro, às 20h.

O evento é externo, com cadeiras não numeradas, e tem classificação livre. Crianças até 10 anos não precisam apresentar ingresso.

Até 11 de setembro, clientes do Sesi podem solicitar até três ingressos por pessoa física na secretaria da unidade, mediante apresentação da carteirinha com plano ativo. Já para o público geral, a reserva de ingressos deve ser feita de forma on-line pelo sistema Meu Sesi, a partir desta quinta-feira (12).

‌



A apresentação integra a turnê "Estrada Eu Sou", que descreve andança da música pelo Brasil afora, e leva o nome de um trecho da canção “Tocando em Frente”.

Considerada um clássico da música sertaneja no Brasil, “Tocando em Frente” foi composta junto de Almir Sater e gravada por Maria Bethânia em 1990. Mais tarde, foi interpretada por nomes como César Menotti & Fabiano, Daniel, João Neto & Frederico, Paula Fernandes, Sérgio Reis e Anavitória.

‌



A canção de Renato Teixeira integrou a trilha sonora das telenovelas Pantanal (1990), Prova de Amor (2005), Araguaia (2010), Além do Tempo (2015) e Outro Lado do Paraíso (2017), além do remake do filme O Menino da Porteira (2009).

A discografia do autor ainda inclui títulos como “Amanheceu, Peguei a Viola”, “Romaria”, “Assim Os Dias Passarão”, “Amizade Sincera”. Teixeira também cantou o clássico “Tristeza do Jeca”, escrito por Angelino de Oliveira, junto de Sérgio Reis e Paula Fernandes para gravação do álbum “Amizade Sincera” (2010).

‌



SERVIÇO

Show de Renato Teixeira

Local: Sesi Sertãozinho - R. José Rodrigues Godinho, 100 - Conj. Hab. Dr. Walter Antonio de Padua Becker, Sertãozinho/SP

Data e horário: 27 de setembro, às 20h

Classificação indicativa: Livre