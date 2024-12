Inimigos da HP lança pot-pourri de dois clássicos da música sertaneja Trazer pro samba e pro pagode um sucesso de outro gênero está na essência do Inimigos da HP, desde o início da carreira Cartão de Visita|Do R7 06/12/2024 - 15h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h48 ) twitter

Trazer pro samba e pro pagode um sucesso de outro gênero está na essência do Inimigos da HP, desde o início da carreira. E não poderia ser diferente com o single e clipe do pot-pourri que traz um sucesso na voz de Matheus e Kauan e uma faixa de Jorge & Mateus, “O Que é Que Tem/ Que Sorte a Nossa”, e que o grupo lança hoje, dia 06 de dezembro , em todas as plataformas de música.

Ouça aqui: http://surl.li/duvrvv

“Ao longo da carreira nos aproximamos muito do mundo sertanejo, participando de festas de peão e agropecuárias, e também fazendo parcerias com vários artistas, então nada mais natural que a gente agora venha com esse medley de dois artistas que amamos e autores que admiramos”, conta Gui, lembrando que a escolha se deu ao longo dos shows da banda, testando a reação do público à versão deles. “Estamos muito felizes com o resultado e acredito que nossos fãs vão gostar muito, mas estamos ansiosos para ver qual vai ser a reação do público das duplas Matheus e Kauan e Jorge e Mateus. Esperamos que gostem também”, completa.

Sebá (voz), Alemão (surdo), Tocha (tantan), Cebola (pandeiro) e Gui (cavaquinho) se juntaram no estúdio Legado, do cantor Rodriguinho, para gravar o material audiovisual que compõe o lançamento. A direção do clipe é de Dig-Jam Director e a produção de Dig-Jam Filmes e Agência Produtora

Assista aqui: https://youtu.be/wy5KTN9DgUg? feature=shared

Faz alguns anos que o Inimigos da HP tem lançado músicas inéditas, sejam elas autorais ou de outros compositores. Porém, segundo o vocalista Sebá, o grupo gosta de trazer pro samba, músicas que originalmente não são desse ritmo. “Em 2010 gravamos um DVD com várias releituras e foi a última vez que lançamos versões em ritmo de samba. Fazia tempo que queríamos voltar a lançar essas novas versões”, conta. “Sempre gostamos de dizer que tudo no palco do Inimigos da HP vira samba. Não temos medo de ousar e arriscar. Para o clipe, a gente quis fazer uma gravação intimista, sem público porque, futuramente, a ideia é gravar um novo DVD, mencionando o nome “tudo vira samba”, completa.

Inimigos da HP é uma banda de pagode e samba, formada em 1999. No currículo o grupo tem 9 álbuns lançados e 6 DVDs. O mais recente trabalho é o DVD “25 Anos Ao Vivo”. Em 2009 foram indicados ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álgum de Samba/Pagode”, pelo álbum “Ao Vivo em Zoodstock”.

LETRAS

O que é que tem

E pra deixar acontecer

A pena tem que valer

Tem que ser com você



Nós, livres pra voar

Nesse céu que hoje tá tão lindo

Carregado de estrelas

E a lua tá cheia,

Refletindo o seu rosto

Dá um gosto de pensar



Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar



E quando o sol chegar

A gente ama de novo

A gente liga pro povo

Fala que tá namorando

E casa semana que vem

Deixa o povo falar



"Que" é que tem?

Eu quero ser lembrado com você

Isso não é problema de ninguém

Eu quero ser lembrado com você

Isso não é problema de ninguém

E pra deixar acontecer

A pena tem que valer

Tem que ser com você



Que sorte a nossa

Diz que pensa tanto em mim

Que tá querendo me ver

Diz que tá me lembrando bastante

Acredito em você



Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados

Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você

E aí, o que é que a gente vai fazer?

Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você

Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu

Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu

Eu não duvido não, que não foi por acaso

Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa



E aí, o que é que a gente vai fazer?

Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você