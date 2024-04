Inspirada por questão pessoal, Bia Gullo lança o single “Acrescentar”

Alto contraste

Faixa chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira

Ouça o single

A cantora e compositora Bia Gullo divulgou nesta sexta-feira (19) seu mais novo single. Intitulada “Acrescentar”, a faixa está disponível em todas as plataformas digitais e ganhará um videoclipe em breve.

Escrita por Bia ao lado de Victor Franco e produzida por André Primo, a letra foi inspirada por um momento desafiador passado pela artista. “Tive uma questão envolvendo saúde que me colocou frente a frente com a perspectiva do que realmente importa na vida”, relembra Bia Gullo.

Com o desejo de que a música chegue da melhor forma possível aos ouvintes, a cantora está animada e com bastante expectativa para o lançamento. “Espero que essa música chegue como um encorajamento pra quem ouvir, ajudando as pessoas a se sentirem donas do próprio destino, capazes de ‘criar a própria sorte’ e que assim ela vá longe, levando luz para o maior número de pessoas possível”, completa Bia.

Nos próximos dias, o single “Acrescentar” ganhará um videoclipe mais que especial. Gravado no litoral de São Paulo, onde foram feitas as capas de todos os singles do EP, o audiovisual conecta a arte à vida real da artista. “Cada videoclipe carrega a sua importância e memória e sempre é muito especial dar um novo olhar e nova vida para a música que escolhemos”, comenta a compositora.

A artista vem lançando singles há alguns meses e não esperava que, de alguma forma, eles acabassem se conectando. No entanto, percebeu que todas as faixas (“GPS Liberdade”, “222” e “Em Boa Companhia”) conversavam entre si, e, com “Acrescentar”. “Elas [faixas] foram compostas em diferentes momentos e, com o tempo, percebi que elas se conectavam e traziam a narrativa que, apesar de não ter acontecido de forma linear na vida real, contavam a história de uma pessoa em um processo interno que se encontrou perdida e que, num ato de auto amor, resolveu mergulhar para dentro e agir com coragem enfrentando o que precisasse lidar”, comenta a artista.

