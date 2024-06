Intrumental Sesc Brasil - no Consolação Duo Rafael Beck e Felipe Montanaro

Sobre os Músicos

Jovens, Rafael Beck e Felipe Montanaro os músicos se conheceram em janeiro de 2023 e encontraram em comum a paixão pela música instrumental e referências de artistas como Hermeto Pascoal, Cesar Camargo Mariano, Egberto Gismonti, entre outros. Nascidos em São Paulo, Rafael mora em Atibaia e Felipe em Bragança Paulista, interior da capital.

Rafael Beck

É multi-instrumentista com 22 anos. Iniciou seus estudos de flauta doce aos seis anos de idade. Aos sete, gravou seu primeiro CD, com um repertório bastante eclético que ia de Tom Jobim a Beatles, passando por Dorival Caymmi e Pixinguinha. Dos onze aos dezessete anos, cursou a Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP – Tom Jobim, ingressando em seguida na Faculdade Souza Lima, em São Paulo, onde em 2022 concluiu o curso e se formou Bacharel em música.

Em 2017, junto com o violonista Rafael Schimidt, lançou pela gravadora Galeão, um CD em homenagem ao mestre da flauta Altamiro Carrilho, só com repertório autoral deste genial compositor. Com mais de sete anos de carreira, Rafael já teve participações em shows dos artistas Dominguinhos, Ivan Lins, Hermeto Pascoal, além de dividir palco com vários instrumentistas, entre eles, o irreverente Proveta. Participou de diversos Festivais de Música Instrumental por todo o país e shows em vários Sesc, incluindo o conceituado “Instrumental Sesc Brasil” que deu origem a um DVD, disponível no Canal do Sesc no Youtube.

Felipe Montanaro

Atualmente com 18 anos, iniciou os estudos musicais no piano aos oito e foi descobrindo outros instrumentos, como sanfona, baixo, violão e escaleta. Ao longo desses dez anos, estudou com músicos como André Marques, Itiberê Zwarg, Benjamim Taubkin e Toninho Ferragutti, além de um curso de férias na renomada Juilliard School. Em 2022 fez seu primeiro show solo de piano no Teatro Carlos Gomes em Bragança Paulista, onde tocou um repertório que combinou composições próprias e releituras de compositores como Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal e Astor Piazzolla. Felipe integra também o Trio Maniva, um grupo de música instrumental com composições autorais que trazem elementos da música brasileira como baião, frevo, samba e maracatu, além de releituras de consagrados artistas brasileiros

Serviço

Duo Rafael Beck e Felipe Montanaro

25 de junho às 19h00

SESC Consolação

Rua Dr. Vila Nova,245

gratuito

Mais informações

Denise Souza

11-9-7034-1064