Irene Ravache estreia no Rio Irene Ravache comemora 80 anos de idade e 65 de carreira apresentando, pela primeira vez no Rio, a peça ALMA DESPEJADA, com direção... Cartão de Visita|Do R7 24/07/2024 - 11h54 (Atualizado em 24/07/2024 - 11h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Irene Ravache comemora 80 anos de idade e 65 de carreira apresentando, pela primeira vez no Rio, a peça ALMA DESPEJADA, com direção de Elias Andreato

Photo Andreia Machado

Com texto de Andrea Bassitt, também idealizadora e produtora do projeto, a peça conta, de forma poética e bem-humorada, a história de Teresa que, depois de morta, faz sua última visita à casa em que viveu, relembrando histórias e pessoas marcantes, e sua vida de professora, apaixonada pelas palavras.

Peça vencedora do Prêmio Bibi Ferreira nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Texto Original, e indicada na categoria Iluminação.

ESTREIA: dia 02 de agosto (6ªf), às 20h

Publicidade

ONDE: Teatro dos 4 - Shopping da Gávea

. R. Marquês de São Vicente, 52/2º piso – Gávea / RJ Tel: (21) 2239-1095

Publicidade

HORÁRIOS: sextas e sábados às 20h, domingos às 19h / INGRESSOS: R$140 e R$70 (meia) VENDAS: https://bileto.sympla.com.br/ event/93661/d/254028/s/1732969 ou na bilheteria diariamente das 14 às 20h / CAPACIDADE: 400 lugares / DURAÇÃO: 70 min / GÊNERO: comédia dramática / CLASSIFICAÇÃO: 12 anos / TEMPORADA: até 1º de setembro.

Depois de quase cinco anos de sua estreia em São Paulo, a primeira temporada carioca de Alma Despejada celebra a vida e a carreira de uma das maiores e mais queridas atrizes do Brasil - Irene Ravache. Quatro dias após a estreia, é o seu 80º aniversário.

Publicidade

Com direção de Elias Andreato, a peça foi escrita por Andréa Bassitt especialmente para Irene Ravache, que conta: “Fiquei fascinada com esse texto e sua poesia. É muito delicado e fala da memória de uma mulher na minha faixa etária. Mesmo sabendo que a personagem está morta, não é uma peça triste, pesada ou rancorosa e fala muito mais de vida do que de morte. Eu adoro esse tipo de possibilidade que o teatro oferece. E não tenho medo de misturar essas coisas, porque isso faz parte da vida. Nossa vida não é linear. Ela tem essas nuances”.

O diretor Elias Andreato completa: “A memória é assustadora quando ela nos falta e encantadora quando ela nos ajuda a contar nossas histórias. Na peça, lidamos com a memória, como a personagem, sem medo de enfrentar nossos demônios e nossos momentos sonhados”.

SINOPSE

A peça conta a história de Teresa (Irene Ravache) que, depois de morta, faz sua última visita à casa onde morava. Transitando entre passado e presente, rememora sua vida de professora de classe média, apaixonada por palavras. Revisita histórias e pessoas importantes como a melhor amiga, a funcionária que trabalhou em sua casa por 30 anos, os dois filhos e o marido, homem simples e trabalhador que se tornou um empresário bem-sucedido, ascendendo socialmente.

A MONTAGEM

O cenário de Fabio Namatame, que também assina os figurinos, preenche o palco com inúmeras caixas de papelão de variados tamanhos, remetendo às típicas caixas de mudança. Ao fundo, janelas de madeira suspensas e imagens de árvores como as de uma pequena floresta.

“Essa mulher é apresentada diante de sua própria vida, e, a partir dessa visualização, ela encontra o entendimento da sua existência. É como se precisássemos abandonar a matéria para sermos conscientes de nós mesmos. A psicanálise e o teatro estabelecem este mesmo jogo. Talvez, precisemos descobrir intensamente o nosso mundo, onde o sagrado possa nos confortar”, explica o diretor, Elias Andreato.

Andrea Bassitt, autora, fala sobre a criação da dramaturgia: “Conheço Irene já há algum tempo e sempre conversamos muito sobre a vida: o país, a política, a família e tantas outras coisas. Muitas vezes pensamos de um jeito parecido, e essa afinidade foi bastante inspiradora. A ideia era falar sobre isso tudo, sem medos nem críticas, mas com humor e delicadeza. Ao longo do processo, a história acabou tomando um rumo inesperado para mim, mas que não havia como evitar, uma vez que vivemos momentos de grande impacto na nossa história e o teatro sempre acaba refletindo essas situações”, conta a autora.

FICHA TÉCNICA

Texto: Andréa Bassitt

Direção: Elias Andreato

Interpretação: Irene Ravache

Cenário e Figurino: Fabio Namatame

Iluminação: Hiram Ravache

Música: Daniel Grajew e George Freire

Vídeo: Paulo Arizati

Fotos: João Caldas Filho

Técnico de luz: Marcio Lima

Técnico de som: Alexandre Ramalho

Técnico de palco e assistente de produção: Regilson Feliciano

Realização: Oasis Empreendimentos Artísticos