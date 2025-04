Ítala Nandi estreia o primeiro solo da carreira, "Paixão Viva" Espetáculo dirigido por Evaldo Mocarzel inicia temporada no dia 1º de maio, no Teatro Poeirinha Cartão de Visita|Do R7 24/04/2025 - 15h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h59 ) twitter

Espetáculo dirigido por Evaldo Mocarzel inicia temporada no dia 1º de maio, no Teatro Poeirinha

Ícone da cultura brasileira, com trajetória marcante tanto no cinema como no teatro e na televisão, a atriz Ítala Nandi, de 82 anos, estreia em maio, no Teatro Poeirinha, em Botafogo, o solo performático “Paixão Viva”, com o qual dá início às comemorações dos seus 65 anos de carreira. Escrito a quatro mãos por Ítala e o cineasta Evaldo Mocarzel, que também a dirige, o monólogo revisita importantes momentos da história pessoal e profissional da premiada artista gaúcha.



Principal figura feminina no início do Teatro Oficina, Ítala esteve na primeira e antológica montagem de “O Rei da Vela” e foi musa do cinema nacional por quase duas décadas, protagonista do primeiro nu de uma mulher no teatro brasileiro — no espetáculo “Na Selva das Cidades”, em 1969 — e intérprete de memoráveis personagens no palco e na TV. Coleciona grandes momentos em longas emblemáticos das filmografias de Joaquim Pedro de Andrade (“O Homem do Pau Brasil”), Ruy Guerra (“Os Deuses e os Mortos”), Anna Muylaert (“O Clube das Mulheres de Negócios”) e Arnaldo Jabor (“Pindorama”), entre outros.



“Fico nua para defender minhas ideias. Sou uma mulher livre. Vivo de arte desde que me entendo por gente. Sejamos realistas, queiramos o impossível. Esse é meu lema. Nunca tive preconceitos, sou fiel a mim e tenho o coração voltado para o amor”, diz a atriz e escritora.

Concebida inicialmente para uma apresentação on-line durante a pandemia, via Sesc SP, “Paixão Viva” cresceu, tomou corpo, e também pode ser chamado de documentário cênico. A produção é da Dobbs Scarpa. “Ítala revisita personagens, cria diálogos imaginários com pessoas que influenciaram profundamente sua vida e arte, sem fronteiras definidas. Nesta narrativa, ela transita entre passado, presente e futuro. Em seu corpo cenas são projetadas e também, em primeiro plano, um diálogo com o espectador”, conta Evaldo Mocarzel.

SOBRE ÍTALA NANDI

‌



Nascida em Caxias do Sul (RS), em 1942, a atriz, que possui Notório Saber em Artes Cênicas pela UFRJ, completa em 2025 65 anos de carreira e já atuou em mais de 20 filmes, 20 telenovelas e 30 peças de teatro nas últimas seis décadas. Junto com Zé Celso Martinez Corrêa e Renato Borghi, foi um dos nomes fundamentais do Teatro Oficina, na década de 1960. Juntos estrelaram as antológicas montagens de “O Rei da Vela” e “Na Selva das Cidades”. É vencedora do Troféu Redentor de Melhor Atriz do Festival do Rio, por sua atuação no filme “Domingo” (2017), disponível no streaming. Já venceu o Prêmio Molière de Teatro, entre outros, e também foi indicada ao Urso de Prata em Berlim, pelo filme “Sagarana”, em 1974, e à Palma de Ouro em Cannes, por “Pindorama” (1973). Em 1975, foi eleita melhor atriz no Prêmio Air France pelo desempenho no longa “Guerra Conjugal”. Também é uma das responsáveis pela criação do Festival de Cinema do Paraná. Ainda no cinema, trabalhou com alguns dos maiores cineastas brasileiros, como Joaquim Pedro de Andrade, Arnaldo Jabor e Ruy Guerra. Participou de três grandes novelas da TV brasileira: “O Direito de Amar”, “Que Rei Sou Eu?” e “Pantanal”. Já lançou quatro livros, entre eles, os celebrados "Teatro Oficina, Onde a Arte Não Dormia" (Ed.Nova Fronteira) e "Milagres" (Ed. Pimenta Malagueta), de contos. Incansável, é diretora do Espaço Nandi, escola de formação de atores no RJ.

FICHA TÉCNICA

‌



Texto: Ítala Nandi e Evaldo Mocarzel

Interpretação: Ítala Nandi

‌



Direção: Evaldo Mocarzel

Direção de Arte: Guilherme Scarpa

Figurino: Anna Ruckert

Assistente de direção: Guilherme Scarpa

Luz: Gabriel Lagoas

Produção: Dobbs Scarpa

Projeções e edição de imagens ao vivo: Mauricio Souza

Fotos: Felipe O'Neill

Realização: Evaldo Mocarzel, Ítala Nandi, Fábio Dobbs e Guilherme Scarpa

Assessoria de imprensa: Dobbs Scarpa

SERVIÇO

Ítala Nandi em "Paixão Viva".

Teatro Poeirinha. Rua São João Baptista 104, Botafogo.

Temporada de 1º de maio a 29 de junho.

Quinta a sábado, às 20h. Dom, às 19h.

90 min. 14 anos. R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Ingressos: Link