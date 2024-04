"Ivanov": curta-metragem recebe seis indicações em festival de webséries de Los Angeles Entre as categorias, Mariana Lewis concorre como Melhor Atriz" por sua personagem Sacha no projeto

Créditos: Quentin Lewis

A mais recente produção do Canal Demais acaba de alcançar novas conquistas. O curta-metragem "Ivanov", que aborda temas profundos como depressão e traz o protagonismo de Bruno Ahmed, não para de ganhar reconhecimento no mercado do audiovisual e recebe 6 indicações no LA WebFest, festival sediado em Los Angeles.

O LA WebFest é um dos primeiros do circuito de festivais. O evento é um festival de webséries com sede em Los Angeles, Califórnia, e foi fundado em 2009, por Michael Ajakwe Jr, um escritor vencedor do Emmy. Tendo sido um dos primeiros eventos baseados em conteúdo digital da categoria, eles buscam expandir cada vez mais o festival para que ele possa se tornar um fornecedor viável de conteúdo de qualidade em escala internacional.

A nova produção Canal Demais que vem conquistando júris de festivais pelo mundo, é baseada na peça “Ivanov” de Anton Chekhov. A obra é uma das primeiras escritas por Chekhov e apesar disto, o trabalho revela conceitos e tendências que fazem do autor, o dramaturgo mais importante do século 19. Conta sobre a vida de um homem (Ivanov - vivido por Bruno Ahmed), que sofre de depressão clínica antes que essa doença tivesse nome ou reconhecimento. O sofrimento dele e das pessoas com ele se relaciona são assuntos que são absolutamente relevantes no século 21.

Nesta edição do LA WebFest, a nova produção do Canal Demais concorre como "Melhor Screenplay", "Melhor Cinematografia", "Melhor Série de Drama", "Melhor Série", "Prêmio Especial" e na categoria de "Melhor Atriz", que reconhece o talento da performance de Mariana Lewis, que dá vida à ingênua personagem Sacha na trama.

"Este é um festival que sempre abraça e apoia nossos projetos. Estamos muito felizes de ver que 'Ivanov' ganhou o seu espaço no LA WebFest. Alcançamos categorias incríveis e isso é um combustível super importante pra gente. Também estou super feliz de concorrer como 'Melhor Atriz'. É uma categoria que sempre me emociona", comenta Mariana Lewis.

A história, o desenvolvimento do roteiro, a qualidade, a performance dos atores e a entrega de uma equipe independente, são feitos que têm sido reconhecidos com a seleção em grandes festivais. Além do LA WebFest, o curta-metragem já vem integrando a seleção e recebendo prêmios de outros festivais como Cusco WebFest (Peru) e Apulia Webfest (Itália)

A série 'Ivanov' foi nomeada para vários prêmios no LA WebFest, incluindo o prestigiado Michael Ajakwe Award. Estamos emocionados por sermos reconhecidos como Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Drama, Melhor Atriz e Melhor Série de Todos os Gêneros. Muito obrigado ao nosso incrível elenco e equipe por darem vida a esta história! Obrigado a todas as pessoas do festival, especialmente ao Young Man Kang", finaliza Quentin Lewis, diretor do projeto.

Ainda sem data para ser lançado, "Ivanov" também conta com os atores Ana Cecília Mamede, Aline Azevedo, Alex Teix e Márcia Romão no elenco. O LA WebFest acontece em Hollywood, nos dias 2 e 3 de maio.

