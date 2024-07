Ivete Sangalo marca presença com 99 no Fortal Para representar toda a brasilidade presente em seu DNA, a 99, líder nacional em mobilidade, marcou presença no Fortal 2024, uma das... Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h24 ) ‌



Para representar toda a brasilidade presente em seu DNA, a 99, líder nacional em mobilidade, marcou presença no Fortal 2024, uma das maiores micaretas do Nordeste, que aconteceu de 18 a 21 de julho em Fortaleza(CE). Como patrocinadora oficial de mobilidade do evento, a companhia apresentou “Todo Fortal vai de 99” levando um show da Ivete Sangalo, embaixadora da marca, além de experiências imersivas e um trajeto exclusivo para que os carros da 99 possam desviar do congestionamento.

“O Fortal, além de ser uma festa celebrada num lugar incrível como Fortaleza, é uma celebração que tem alimentado a minha carreira com momentos muito importantes. Acredito que colocar um evento desse porte em pé só é possível através de grandes parcerias, como a minha com a 99, que reflete o DNA do brasileiro. Assim como a minha música, as corridas do aplicativo levam as pessoas para muitas lugares. Todo Fortal vai 99 e eu também”, comenta Ivete Sangalo.

Durante o evento, os foliões puderam experimentar no stand da 99 diversas ativações, como foto para guardar esse momento incrível, diversos brindes além de contar com um espaço na área superior privilegiado para assistir a folia. A 99 ainda disponibilizou um ponto de embarque com assentos, internet gratuita, tomadas para recarga de celular e Guaraná Antártica.

Essa foi mais uma ação que reforçou o posicionamento da 99 que tem a cara e o tamanho do Brasil, afinal, a plataforma está presente em mais de 3.300 municípios, atendendo mais de 50 milhões de passageiros nos últimos 12 meses.

Como desconto, a marca disponibilizou desde o início da festividade, 10% de desconto (limitado a 5 reais) nas corridas de carro e também com 99Moto, para ida e volta nos 4 dias de evento.

99: Vá com segurança para o maior evento carnavalesco do Ceará

Para as viagens seguras, os passageiros puderam contar com todas as facilidades contempladas com as mais de 50 ferramentas de sistemas de seguranças que resultam em 99,99% das corridas finalizadas sem incidentes. Essas funcionalidades incluem sistemas como checagem e validação de cadastros, e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte.

É importante ressaltar que ao consumirem bebidas alcoólicas, os passageiros receberam a orientação de utilizar outras modalidades como 99Pop, 99Negocia, 99Plus e 99Taxi, respeitando as diretrizes do Guia da Comunidade 99.

Sobre a 99