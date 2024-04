IVYSON leva a turnê “Girassol” para o Festival Rec-Beat O cantor e compositor pernambucano se apresenta neste sábado (10), no Festival que acontece no Cais da Alfândega, em Recife, com acesso...

O cantor e compositor pernambucano se apresenta neste sábado (10), no Festival que acontece no Cais da Alfândega, em Recife, com acesso gratuito

Créditos: Pavoa

IVYSON se apresenta pela primeira vez no Rec-Beat, um dos mais tradicionais e inovadores festivais de música do país, neste sábado (10), no Cais da Alfândega, centro histórico de Recife/PE. A entrada é gratuita.

O cantor e compositor pernambucano leva para o palco desta 28º edição do Festival, ao lado de Hedinho (Guitarra) e Pege (Teclado), o repertório de sua turnê “Girassol”, com músicas de seu álbum de estreia, “O Outro Lado do Rio”, e algumas composições mais recentes.

Unindo melodia as suas poesias, o artista tem mostrado autenticidade em suas canções. Acumulando mais de 100 milhões de streams nas plataformas de música, com diversos singles, dois EP’s e um álbum, lançados ao longo dos seus quatro anos de carreira, o cantor vem conquistando cada vez mais seu espaço na cena musical atual. Para 2024, Ivyson prepara o lançamento de seu segundo álbum.

IVYSON ficou conhecido ainda criança no bairro onde morava, em Recife, por estar sempre tocando e cantando suas composições. Em 2018, deu início a um canal no YouTube para poder compartilhar suas canções gravadas no celular. A mistura de gêneros musicais, o sotaque forte e as letras contundentes tornaram-se seu grande diferencial. O artista em pouco tempo foi ganhando público. Com “Girassol”, uma de suas primeiras composições, começou a ganhar bastante visibilidade. No final de 2019, lançou sua mixtape chamada “Poemas Para Quem Chora”, totalmente digital. Após vários singles e colaborações em outros projetos, deu mais um passo na carreira com o EP “Retalhos”, produzido em casa durante o período de isolamento social. Em 2022, lançou seu álbum de estreia, “O Outro Lado do Rio” (selo Babel). Atualmente, o artista reúne 1,3 milhões de ouvintes mensais só no Spotify e vem conquistando ainda mais fãs e ganhando espaço na cena musical. Com muita personalidade e sensibilidade, sua música apresenta uma sonoridade essencialmente brasileira com ecos de produção da música pop atual.

Serviço

Show: Festival Rec-Beat 2024

Data: 10/02/2024 (Sábado)

Horário do show: 20h40

Cidade: Recife, PE

Endereço: Cais da Alfândega

Mais informações: Instagram.com/recbeatfestival

Show gratuito

