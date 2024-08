Iza Sabino abre o coração com o lançamento de “GRANDE”, seu segundo trabalho de estúdio Disponível em todas as plataformas via ONErpm, o projeto musical conta com participações de nomes como Djonga, Luedji Luna e MC Luanna... Cartão de Visita|Do R7 16/08/2024 - 23h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 23h16 ) ‌



Disponível em todas as plataformas via ONErpm, o projeto musical conta com participações de nomes como Djonga, Luedji Luna e MC Luanna

Entender e valorizar sua grandiosidade como mulher, preta e lésbica foi o que inspirou a rapper mineira Iza Sabino a escrever os versos que compõem o seu próximo álbum de estúdio, intitulado “GRANDE”, o projeto musical composto por 12 faixas passeia por temas como auto amor, responsabilidade afetiva e cura, além de contar com a colaboração de artistas como Djonga, Luedji Luna e MC Luanna.

Ouça "GRANDE"

Disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “GRANDE” começa com “Tudo na minha mão”, dando um recado sobre as vezes em que a artista foi incompreendida ao se expressar. Em seguida, chega “Nunca Entendi o Sucesso”, um feat com Kamila CDD, onde elas rimam enquanto questionam a invisibilidade da mulher preta na cena.

‌



“Nada Garante a Vida” traz versos sobre como as pessoas dão valor ao superficial e não valorizam as pequenas alegrias. Dessa mesma reflexão, nasce “O Final é o Mesmo”, que conta com a participação de Djonga.

No single “As Pretas Primeiro”, Iza Sabino une forças com MC Luanna para criar um hino de empoderamento e visibilidade das mulheres no rap e na sociedade. Ocupando a sexta posição da tracklist, a faixa “É o Certo” é o momento em que a artista desabafa sobre como sua ideologia de vida a guia para o caminho em que acredita.

‌



Na sequência, “Interlúdio” é como uma carta aberta, em que Iza abre seu coração enquanto passa áudios de seus pais, relembrando momentos difíceis de sua vida e os caminhos que a artista percorreu para chegar onde está.

“Me Leva” apresenta o lado romântico da rapper, falando de uma relação entre duas mulheres que se conheceram em uma noite, "Essa canção fala sobre um encontro em uma noite boêmia, que me desperta muitas sensações“, comenta Iza. Na sequência, a faixa “Me Balança Toda” conta com a participação de Luedji Luna e Paige.

‌



A décima canção da tracklist é “Pensei Que Era Nós”, um relato do término de uma relação avassaladora e a dor que ela causou. As últimas faixas, “Será Que Vai Me Atender” e “Gatinho!”, finalizam o disco com versos sobre autocuidado e amor próprio.

“GRANDE” é um registro fonográfico da evolução pessoal e profissional de Iza Sabino. O disco apresenta a versatilidade sonora da artista e a genialidade que estão presentes em suas canetadas. "’GRANDE’ é como eu me sinto internamente, como eu me vejo quando olho no espelho", finaliza a artista.

Sobre Iza Sabino: Maria Izabel, conhecida como Iza Sabino está na cena do hip-hop de Belo Horizonte desde 2014. Em seus trabalhos, busca representar o empoderamento de mulheres negras e da comunidade LGBTQIAP+. Hoje, Iza possui trabalhos com repercussão nacional e internacional, que buscam incentivar e representar seu público.

Lançou o seu primeiro álbum, “Glória”, em novembro de 2020 com participação de Tasha e Tracie e Bivolt, produzido pelo Coyote Beatz, e o EP “Trono de Vidro” em agosto 2021 contando com a participação de N.I.N.A., The Shary, Mc Laranjinha, Mc Anjinho, Pejota, SMU e MC Anjim, produzido pelo VHOOR e D.AN.V.

Além dos lançamentos solo, em 2020 Iza Sabino lançou o álbum “Best Duo” colaborativo com o rapper FBC, que alcançou mais de 4 milhões de streams no Spotify e teve a participação de Djonga, Paige e X sem peita, produzido pelo SMU. Atuando em várias esferas, ela também tem trabalhos relevantes no cenário nacional como beatmaker e produtora musical.