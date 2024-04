Izack Under aborda sobre vícios e superação em seu novo single "Mistake"

Alto contraste

A música traz um diálogo sobre vícios ilícitos e uma mensagem de apoio e resgate àqueles que ainda não conseguiram mudar de vida

O cantor e compositor Izack Under, chega no cenário da música com o novo single "Mistake", já disponível em todas as plataformas digitais. Neste trabalho, ele traz um diálogo sobre vícios ilícitos e uma mensagem de apoio e resgate àqueles que ainda não conseguiram mudar de vida. A canção também ganha um videoclipe que chega em breve no VEVO do artista, no YouTube.

O novo som, que é o primeiro lançamento do ano do cantor e que dá start no novo momento da carreira, é uma composição autoral e aponta discussões e reflexões necessárias sobre o uso de drogas e o abismo encontrado para que possam sair disso.

"Vendo muitos casos de pessoas envolvidas com drogas hoje em dia, com essa canção busco incentivar um pouco a cada um desses indivíduos, a tentarem tratar suas necessidades de uma forma diferente. Quero que entendam que a droga não é o caminho. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, sempre há melhores caminhos que possam ser escolhidos e só a gente pode cuidar da gente", declara Izack.

O artista também compartilha sua visão sobre o amor como uma droga, uma metáfora que ressoa com as lutas pessoais e universais contra os vícios. Com uma sinceridade palpável, ele expressa sua esperança de que esta canção sirva como um farol para aqueles que estão presos em ciclos autodestrutivos, incentivando-os a buscar caminhos alternativos e melhores.

"Falar sobre temas fortes assim, se você não está envolvido neles, é um pouco mais complicado, mas eu sempre relacionei o amor como uma droga. Uma droga como o chocolate, chocolate que me ajuda a pensar, a sorrir, chorar, ou a superar o choro. E eu relaciono o amor como uma droga onde você precisa consumi-lo pra sobreviver. E não é diferente assim no mundo de outras pessoas", completa o artista.

No videoclipe

O audiovisual deste trabalho chega para completar e transmitir ainda mais o que o artista busca apresentar. Sendo uma de suas produções favoritas, Izack lança o clipe em seu canal VEVO do YouTube.

O videoclipe captura a angústia e a agonia da dependência, revelando as profundezas do vício. O visual acompanha a música triste tocada por um piano melódico, mas com uma história marcante e um final ainda mais.

"O novo videoclipe fala dessa necessidade da droga ser consumida, uma necessidade tão forte que você pode ver como uma pessoa pouco a pouco vai sendo consumida gradativamente pelo desejo de usar aquilo ou viver daquela forma, ao ponto de não ser apenas em festas, mas sim no dia a dia sozinho", ressalta Izack.

Quanto ao que o público pode esperar deste novo trabalho, ele declara: "Podem aguardar tudo e nada (risos). Eu sempre busquei mostrar coisas diferentes e histórias novas no meus videoclipes e canções. Espero que essa seja mais uma boa história a ser contada, que a mensagem seja passada e que as pessoas vejam como podem terminar uma história desse tipo e então assim poder tomar as decisões certas na suas vidas", finaliza o artista..

