Izack Under estreia clipe de "Forbidden Words", faixa do seu novo álbum No novo álbum, ele traz 10 canções inéditas e totalmente autorais que carregam narrativas sombrias e toques sobrenaturais Cartão de Visita|Do R7 28/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h06 )

Assista agora ao videoclipe

Em uma sequência de lançamentos, Izack Under, cantor e compositor, estreia hoje o clipe de mais uma das faixas do seu novo e recente álbum, “To the Unknow”, trabalho inédito e autoral que já está disponível em todas as plataformas digitais. A canção “Forbidden Words” é quem recebe o audiovisual desta vez, que já pode ser conferido no YouTube do artista.

O álbum traz canções que abordam histórias imaginárias idealizadas por Izack na infância e sentimentos vividos no passado. Cada faixa representa uma narrativa única, transformada em música. Segundo o cantor, cada canção será uma história diferente, um segredo novo para revelar.

Seguindo a linha sobrenatural do projeto, a música apresenta uma vibe sombria e intensa, abordando o tema de um laço de confiança entre duas pessoas, algo que não deveria ser rompido. A letra explora as consequências de quando esse vínculo é quebrado, mostrando como tudo pode desmoronar a partir desse ponto. Além disso, destaca o poder das palavras e a importância da confiança, trazendo uma mensagem carregada de emoção e reflexão.

O clipe e a música se conectam em um espaço onde o nada pode se transformar em tudo, e o tudo pode se tornar nada. Nesse cenário, lembranças, memórias, fatos, verdades e mentiras se misturam, criando uma atmosfera intrigante.

Sobre como foi gravar o videoclipe, ele conta: “Naquela noite faziam 4º do lado de fora e havia muito vento. Eu tremia muito de frio, estava tentando não parecer, mas não conseguia parar de tremer (risos). Mas isso deu ainda mais emoção para o processo. Foi ótimo e divertido”, ele conta.